1 февраля 2017 г.
последняя новость: 16:42
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:42 Авиакатастрофа под Смоленском: Польша подаст на Россию в Гаагский трибунал
16:22 Трамп комментирует скандальный указ: "Моя цель – не пустить в страну плохих людей"
16:11 Во Франкфурте задержан мигрант из Туниса, который состоял в ИГ и планировал теракты
15:40 Трое израильтян заблудились в чилийском заповеднике Пуйеху
13:03 Бывшим офицерам ФСБ предъявили обвинение в госизмене в пользу США
12:35 Посольство Украины в Израиле: "Мы требуем от РФ немедленно прекратить боевые действия"
12:04 В Германии раскрыта террористическая сеть, связанная с "Исламским государством"
10:03 Американский ракетный крейсер сел на мель и получил повреждения около побережья Японии
08:02 Парламент Самоа призвал правительство поддержать Израиль, "страну Божьего народа"
06:14 Politico: Белый дом отказывается посылать своих представителей на программы CNN
В мире

Во Франкфурте задержан мигрант из Туниса, который состоял в ИГ и планировал теракты

время публикации: 16:11 | последнее обновление: 16:44 блог версия для печати фото
Во Франкфурте задержан мигрант из Туниса, который состоял в ИГ и планировал теракты

36-летний уроженец Туниса, который мигрировал в Германию и подал прошение о получении статуса беженца, задержан сотрудниками немецких служб безопасности по подозрению в причастности к теракту в тунисском Национальном музее Бардо в марте 2015 года.

Об этом пишет в среду, 1 февраля, новостное агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру города Франкфурт-на-Майне, федеральная земля Гессен.

Напомним, что в ходе нападения на Музей Бардо погибли 21 человек, большинство из которых были иностранными туристами.

Согласно сведениям источника, подозреваемый был завербован террористической группировкой "Исламское государство" в августе 2015 года и занимался формированием криминальной сети с целью совершения террористических атак, говорится в заявлении прокуратуры.

Арест был проведен в рамках крупной антитеррористической операции, в которой задействованы более 1.100 полицейских, обыскивавших жилые дома, предприятия и мечети Франкфурта.

Задержанный проживал в Германии в период с 2003-го по 2013 года, после чего вернулся на родину, а затем вновь приехал в Германию и подал прошение на предоставление убежища.

Генеральный прокурор Франкфурта сообщает, что тунисец был задержан года в связи с обвинениями в нанесении физических увечий и получил тюремный срок. Речь шла об инциденте, происшедшем в 2008 году. Он ожидал депортации в Тунис, однако трансфер не был осуществлен, поскольку тунисские власти не прислали необходимые документы. В ноябре прошлого года обвиняемый вышел на свободу и с тех пор находился под наблюдением правоохранительных органов.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 1 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017