Во Франкфурте задержан мигрант из Туниса, который состоял в ИГ и планировал теракты

36-летний уроженец Туниса, который мигрировал в Германию и подал прошение о получении статуса беженца, задержан сотрудниками немецких служб безопасности по подозрению в причастности к теракту в тунисском Национальном музее Бардо в марте 2015 года.

Об этом пишет в среду, 1 февраля, новостное агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру города Франкфурт-на-Майне, федеральная земля Гессен.

Напомним, что в ходе нападения на Музей Бардо погибли 21 человек, большинство из которых были иностранными туристами.

Согласно сведениям источника, подозреваемый был завербован террористической группировкой "Исламское государство" в августе 2015 года и занимался формированием криминальной сети с целью совершения террористических атак, говорится в заявлении прокуратуры.

Арест был проведен в рамках крупной антитеррористической операции, в которой задействованы более 1.100 полицейских, обыскивавших жилые дома, предприятия и мечети Франкфурта.

Задержанный проживал в Германии в период с 2003-го по 2013 года, после чего вернулся на родину, а затем вновь приехал в Германию и подал прошение на предоставление убежища.

Генеральный прокурор Франкфурта сообщает, что тунисец был задержан года в связи с обвинениями в нанесении физических увечий и получил тюремный срок. Речь шла об инциденте, происшедшем в 2008 году. Он ожидал депортации в Тунис, однако трансфер не был осуществлен, поскольку тунисские власти не прислали необходимые документы. В ноябре прошлого года обвиняемый вышел на свободу и с тех пор находился под наблюдением правоохранительных органов.