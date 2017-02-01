1 февраля 2017 г.
последняя новость: 16:42
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:42 Авиакатастрофа под Смоленском: Польша подаст на Россию в Гаагский трибунал
16:22 Трамп комментирует скандальный указ: "Моя цель – не пустить в страну плохих людей"
16:11 Во Франкфурте задержан мигрант из Туниса, который состоял в ИГ и планировал теракты
15:40 Трое израильтян заблудились в чилийском заповеднике Пуйеху
13:03 Бывшим офицерам ФСБ предъявили обвинение в госизмене в пользу США
12:35 Посольство Украины в Израиле: "Мы требуем от РФ немедленно прекратить боевые действия"
12:04 В Германии раскрыта террористическая сеть, связанная с "Исламским государством"
10:03 Американский ракетный крейсер сел на мель и получил повреждения около побережья Японии
08:02 Парламент Самоа призвал правительство поддержать Израиль, "страну Божьего народа"
06:14 Politico: Белый дом отказывается посылать своих представителей на программы CNN
В мире

Трамп комментирует скандальный указ: "Моя цель – не пустить в страну плохих людей"

время публикации: 16:22 | последнее обновление: 16:22 блог версия для печати фото
Трамп комментирует скандальный указ: "Моя цель – не пустить в страну плохих людей"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал волну протестов против изданного им указа об ограничении иммиграции. На своей странице в социальной сети Twitter он обратился к согражданам с такими словами:

"Вы можете спорить о том, называть этот указ запретом или же нет. Называйте его как хотите, но моя цель – не пустить в страну плохих людей с плохими намерениями!"

Указ, вызвавший волну протестов в США и за рубежом, был подписан Трампом в пятницу, 27 января. Этот документ приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. Кроме того, Трамп ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, но не назвал эти страны. По данным Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, речь идет о временном запрете на въезд граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

27-28 января в Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско, Майами и других городах США прошли массовые акции протеста против действий администрации Белого дома , направленных на ограничение иммиграции, приема беженцев и въезда в страну граждан мусульманских государств.

Выступая на церемонии подписания указа в Пентагоне, Трамп заявил, что этот указ является одним из шагов, направленных на защиту США от иностранных террористов, и подчеркнул, что отныне принятие решений о приеме беженцев будет "экстремальным".

Согласно решению Трампа, в текущем финансовом году, который завершится 30 сентября 2017 года, США примут не более 50 тысяч беженцев. Почти 30 тысяч из них уже находятся в Соединенных Штатах.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 февраля 2017 г.
Reuters: 900 сотрудников Госдепа подписали меморандум с критикой миграционного указа Трампа
// NEWSru.co.il // В мире // 31 января 2017 г.
Запрет на иммиграцию: пресс-конференция главы Департамента национальной безопасности США
// NEWSru.co.il // В мире // 31 января 2017 г.
Штат Вашингтон против Трампа: дело рассмотрит Федеральный суд Сиэтла
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 января 2017 г.
Американские звезды иранского баскетбола не могут вернуться в Иран
// NEWSru.co.il // В мире // 31 января 2017 г.
Барак Обама осудил антииммиграционный указ Дональда Трампа
// NEWSru.co.il // Пресса // 30 января 2017 г.
"Они хотят любить Сомали, а злой Трамп против". Обзор российских СМИ







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 1 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017