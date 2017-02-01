1 февраля 2017 г.
последняя новость: 13:27
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:03 Бывшим офицерам ФСБ предъявили обвинение в госизмене в пользу США
12:35 Посольство Украины в Израиле: "Мы требуем от РФ немедленно прекратить боевые действия"
12:04 В Германии раскрыта террористическая сеть, связанная с "Исламским государством"
10:03 Американский ракетный крейсер сел на мель и получил повреждения около побережья Японии
08:02 Парламент Самоа призвал правительство поддержать Израиль, "страну Божьего народа"
06:14 Politico: Белый дом отказывается посылать своих представителей на программы CNN
04:21 Reuters: 900 сотрудников Госдепа подписали меморандум с критикой миграционного указа Трампа
03:18 В Берлине задержаны подозреваемые в террористической деятельности, связанные с ИГ
02:36 Женщина выжила после падения с 14-го этажа здания Госинспекции по недвижимости в Москве
01:44 США призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины
В мире

Посольство Украины в Израиле: "Мы требуем от РФ немедленно прекратить боевые действия"

время публикации: 12:35 | последнее обновление: 12:35 блог версия для печати фото
Посольство Украины в Израиле: "Мы требуем от РФ немедленно прекратить боевые действия"

В среду, 1 февраля, посольство Украины в Израиле опубликовало официальное заявление в связи с обострением гуманитарной ситуации на востоке Украины.

В тексте документа, направленного в израильские СМИ, сказано: "Посольство Украины в Израиле чрезвычайно озабочено беспрецедентной эскалацией ситуации на востоке Украины. 29-31 января в результате одного из самых интенсивных нападений на украинские вооруженные силы со стороны боевиков при поддержке России были осуществлены массированные обстрелы по всей линии соприкосновения. В ночь на 1 февраля продолжались обстрелы украинских позиций. За эти дни в ходе эскалации убито 8 украинских солдат, молодых парней, еще 30 получили ранения. Президент Украины П.Порошенко расценил это нападение как варварские методы ведения огня, поскольку обстрел велся из артиллерийских систем, которые были установлены российскими боевиками в жилых районах Донецка и Ясиноватой для того, чтобы украинские военные не имели возможности осуществить огонь. Посольство Украины глубоко скорбит по каждому украинскому военному, который отдал жизнь за поддержку независимости и территориальной целостности Украины. Мы также чрезвычайно обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации на Донбассе, которая граничит с гуманитарной катастрофой, поскольку 400 тысяч местных жителей, в том числе дети, остались без воды, отопления и электричества, и это при 20-градусном морозе. Посольство Украины подчеркивает, что Украина уже продемонстрировала значительную политическую волю, выполняя Минские соглашения, тогда как Россия ничего не сделала в этой связи. Мы требуем от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и беспрекословно придерживаться режима прекращения огня. Мы также призываем международное сообщество осудить действия РФ которые привели к обострению гуманитарной ситуации на востоке Украины, и поддержать Украину в ее стремлении защитить свою независимость, украинских граждан и территориальную целостность".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 февраля 2017 г.
США призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины
// NEWSru.co.il // В мире // 31 января 2017 г.
Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке
// NEWSru.co.il // В мире // 29 января 2017 г.
Боевые действия в украинском городе Авдеевка: есть жертвы







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 1 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017