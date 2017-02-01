Посольство Украины в Израиле: "Мы требуем от РФ немедленно прекратить боевые действия"

В среду, 1 февраля, посольство Украины в Израиле опубликовало официальное заявление в связи с обострением гуманитарной ситуации на востоке Украины.

В тексте документа, направленного в израильские СМИ, сказано: "Посольство Украины в Израиле чрезвычайно озабочено беспрецедентной эскалацией ситуации на востоке Украины. 29-31 января в результате одного из самых интенсивных нападений на украинские вооруженные силы со стороны боевиков при поддержке России были осуществлены массированные обстрелы по всей линии соприкосновения. В ночь на 1 февраля продолжались обстрелы украинских позиций. За эти дни в ходе эскалации убито 8 украинских солдат, молодых парней, еще 30 получили ранения. Президент Украины П.Порошенко расценил это нападение как варварские методы ведения огня, поскольку обстрел велся из артиллерийских систем, которые были установлены российскими боевиками в жилых районах Донецка и Ясиноватой для того, чтобы украинские военные не имели возможности осуществить огонь. Посольство Украины глубоко скорбит по каждому украинскому военному, который отдал жизнь за поддержку независимости и территориальной целостности Украины. Мы также чрезвычайно обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации на Донбассе, которая граничит с гуманитарной катастрофой, поскольку 400 тысяч местных жителей, в том числе дети, остались без воды, отопления и электричества, и это при 20-градусном морозе. Посольство Украины подчеркивает, что Украина уже продемонстрировала значительную политическую волю, выполняя Минские соглашения, тогда как Россия ничего не сделала в этой связи. Мы требуем от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и беспрекословно придерживаться режима прекращения огня. Мы также призываем международное сообщество осудить действия РФ которые привели к обострению гуманитарной ситуации на востоке Украины, и поддержать Украину в ее стремлении защитить свою независимость, украинских граждан и территориальную целостность".