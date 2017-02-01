Ватикан "озабочен" указами Трампа: "Мы строим мосты, а не стены"

Ватикан "выражает озабоченность" в отношении действий президента США Дональда Трампа, который распорядился начать строительство защитной стены на границе с Мексикой и издал указ, временно ограничивающий иммиграцию из семи мусульманских стран.

Об этом заявил в интервью Catholic TV монсеньор Анджело Беччью, номер три в иерархии Ватикана, пишут в среду, 1 февраля, зарубежные СМИ и, в частности, новостное агентство AFP.

"Мы строим мосты, а не стены, и все христиане должны действовать по этому принципу", – приводит издание слова Беччью. Он также утверждал, что необходимо интегрировать беженцев " в наше общество и нашу культуру".

Указ, вызвавший волну протестов в США и за рубежом, был подписан Трампом в пятницу, 27 января. Этот документ приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. Кроме того, Трамп ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, но не назвал эти страны. По данным Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, речь идет о временном запрете на въезд граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

27-28 января в Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско, Майами и других городах США прошли массовые акции протеста против действий администрации Белого дома , направленных на ограничение иммиграции, приема беженцев и въезда в страну граждан мусульманских государств.

Выступая на церемонии подписания указа в Пентагоне, Трамп заявил, что этот указ является одним из шагов, направленных на защиту США от иностранных террористов, и подчеркнул, что отныне принятие решений о приеме беженцев будет "экстремальным".

Согласно решению Трампа, в текущем финансовом году, который завершится 30 сентября 2017 года, США примут не более 50 тысяч беженцев. Почти 30 тысяч из них уже находятся в Соединенных Штатах.