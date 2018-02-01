Alma littera возвращает все книги Руте Ванагайте, в их числе книгу об участии литовцев в Холокосте

Литовский театральный критик, писатель, журналист Рута Ванагайте – автор вышедшей в 2016 году книги "Наши" ("Mūsiškiai") об участии литовцев в массовых убийствах евреев во время Холокоста – в настоящее время находится в Израиле. 15 и 17 февраля она выступит с лекциями в Иерусалиме и Тель-Авиве.

В четверг, 1 февраля, литовский сайт Delfi сообщил, что в Литве было принято компромиссное решение, в соответствии с которым издательство Alma littera, в октябре прошлого года решившее изъять все экземпляры книг Ванагайте из продажи и державшее их на складе в Каунасе, передает 26.700 экземпляров не проданных книг автору. При этом Ванагайте придется заплатить издателю определенную компенсацию. Писательница говорит, что пока не понимает, что ей делать с таким количеством книг, по всей видимости, для них придется арендовать место на складе.

Рута Ванагайте планирует безвозмездно передать некоторые книги в библиотеки, а также активнее продавать их через интернет.

При этом автор рада, что книги, изъятые из продажи, не были уничтожены. "Мои дети возвращаются ко мне", – цитирует ее слова сайт Delfi.

Речь идет не только о "Mūsiškiai", но и о других книгах Ванагайте, в том числе о ее автобиографической книге "Višta strimelės galva", которая не дошла до прилавков книжных магазинов в Литве.

Издательство Alma littera отказалось от сотрудничества с Ванагайте и изъяло ее книги из продажи после того, как она выступила с комментариями по поводу биографии командира литовских партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, за которые позже извинилась.

Летом прошлого года в интервью NEWSru.co.il рассказывала о книге "Наши": "Я начала писать с точки зрения человека, который ничего не знает. Я встала на один уровень со своим читателем, стала разбираться абсолютно с нуля – как стал бы человек с улицы... Я написала шокирующую книгу. Все острые углы, все шокирующие факты – они в книге. Она получилась как детектив или книга ужасов, написанная простым человеком с улицы".

"Историки эту тему исследовали, но широкая публика (в Литве) всего этого не знала. Мы все закрывали на это глаза, всем это было удобно. Никто не заставлял смотреть страшной правде в лицо. И в моем образовании, и в образовании моих детей теме Холокоста уделялось в девятом-десятом классе по 45 минут. Говорили, что 200 тысяч убито, говорили о местных пособниках, а остальное время – про тех, кто спасал евреев. Не рассказывается об этом как о системе, о механизме уничтожения. Говорится о горстке выродков. Это то, что мы знали. Мой интерес начался с того, что двое моих родственников были вроде бы причастны. Они не стреляли, но когда я узнала, как это все происходило… Люди не стреляли, но они составляли списки, делали свою работу в самоуправлении, охраняли. Они были участниками Холокоста", – рассказывала Ванагайте.

Книга "Наши" была переведена на английский и иврит. Недавно она вышла в израильском издательстве "Едиот Ахронот".