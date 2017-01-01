1 января 2017 г.
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Новогодняя вечеринка в бразильском городе Кампинас обернулась трагедией: множество жертв

время публикации: 15:39 | последнее обновление: 15:39 блог версия для печати фото
Новогодняя вечеринка в бразильском городе Кампинас обернулась трагедией: множество жертв

В минувшую субботу вооруженный преступник атаковал участников семейного празднества в городе Кампинас, расположенном на юго-востоке Бразилии и открыл стрельбу, в результате которого погибли не менее одиннадцати человек.

Об этом пишет в воскресенье, 1 января, информационное агентство Reuters со ссылкой на местный телеканал Globo.

По сведениям полицейских, злоумышленник отомстил таким образом своей бывшей супруге. Женщина и ее восьмилетний сын – в числе погибших.

Пресс-секретарь полиции не сообщил имена и возраст жертв. Неизвестно также, был ли этот ребенок сыном преступника. Местные СМИ утверждают, что его жертвами стали 15 человек, состояние нескольких раненых медики определяют как критическое.

Соседи рассказали журналистам, что поначалу приняли звуки выстрелов, раздавшиеся около полуночи, за новогодний фейерверк. Их иллюзии развеял один из пострадавших, который, истекая кровью, добрался до соседского дома и сообщил о происшедшем. Вызов в полицию поступил около 00:40 по местному времени.

Напомним, что в городе Кампинас, промышленном и университетском центре Бразилии, расположенном в 100 км к северо-западу от Сан-Паулу, проживает более миллиона человек

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