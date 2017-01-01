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Безопасность Кельна охраняют 1.500 полицейских: сотни мигрантов задержаны

время публикации: 17:21 | последнее обновление: 17:21 блог версия для печати фото
Безопасность Кельна охраняют полторы тысячи полицейских: сотни мигрантов задержаны

В Новогоднюю ночь полиция немецкого города Кельн, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, задержала около тысячи выходцев из Африки – в рамках спецоперации, целью которой является не допустить повторения событий прошлого года.

Об этом пишет в воскресенье, 1 января, новостное агентство AP.

Задержания проводили на двух главных железнодорожных вокзалах: стражи порядка допрашивали задержанных и проверяли их документы. Жителей Кельна охраняли в эту ночь более полутора тысяч сотрудников полиции. Тем не менее, на утро воскресенья на сексуальные домогательства пожаловались две женщины, один человек был в результате арестован. О его национальности агентство новостей не сообщает.

Некоторые пользователи социальной сети Twitter сетуют по поводу того, что полиция задерживает людей по их внешним признакам.

Напомним, что накануне прошлого Рождества жительницы Кельна подверглись сексуальным нападениям со стороны ближневосточных и африканских мигрантов.

По следам этих событий парламент Германии утвердил новый закон, касающийся определения термина "изнасилования", который уже назван в прессе "Нет" значит "нет". Отныне акт сексуального насилия будет расцениваться как уголовное преступление даже в том случае, если жертва не оказывала сопротивления насильнику.

За этот закон, который определяет ощупывание женщин без их согласия как сексуальное преступление, облегчает подачу обвинения против группы насильников и депортацию виновных в этом мигрантов, проголосовали подавляющее большинство депутатов Бундестага, а его утверждение было встречено аплодисментами.

Напомним, что в рамках действующей до сих пор стать 117 Уголовного кодекса Германии, пострадавшая считалась жертвой насилия лишь в том случае, если она оказывала сопротивление насильнику. Теперь же, по новому определению, ей достаточно сказать "нет" – и если тот не остановился, он будет признан виновным в изнасиловании.

В начале октября полиция Кельна представила новую концепцию безопасности при проведении новогодних праздников. В рамках новой инициативы было предложено вывести для патрулирования улиц в новогодние праздники более тысячи полицейских.

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