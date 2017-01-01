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В мире

Крупное ДТП в Германии: шестеро погибших, тринадцать раненых

время публикации: 13:58 | последнее обновление: 13:58 блог версия для печати фото
Крупное ДТП в Германии: шестеро погибших, тринадцать раненых

Не менее шести человек погибли, 13 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием большого числа автомобилей на автобане A7 в провинции Нижний Альгой, расположенной на юге Германии.

Об этом сообщает в воскресенье, 1 января, издание DW со ссылкой на представителей правоохранительных органов федеральной земли Бавария.

По информации управления полиции города Кемптен, в аварию, происшедшую в окрестностях коммун Бад-Грененбах и Воринген, были вовлечены три грузовика и восемь легковых автомобилей.

Впрочем, издание Bild приводит на своем сайте информацию о 12 столкнувшихся машинах, одна из которых была полностью уничтожена: пять из шести находившихся в ней человек погибли, шестую жертву спасатели обнаружили в кабине грузовика.

Точная причина ДТП устанавливается. Отмечается, что во время этого трагического происшествия в районе Нижний Альгой был густой туман.

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