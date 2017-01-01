Финляндия запустила уникальный социальный проект – выплату базового пособия

В январе 2017 года в Финляндии стартовал экспериментальный проект, в рамках которого 2.000 безработных граждан страны начнут получать так называемые "базовые выплаты", независимые от статуса и дохода, в размере 560 евро (585 долларов США) ежемесячно – вместо обычного пособия по безработице.

Власти страны хотят проверить, как повлияет это новшество на мотивацию граждан в поиске работы, пишут в воскресенье, 1 января, зарубежные СМИ и, в частности, немецкое издание DW.

Таким образом Финляндия становится первой в мире страной, тестирующей идею "базового дохода" на общенациональном уровне. Деньги будет выплачить финский Институт национального страхования Kela. Отметим, что средняя зарплата в этой стране превышает 3.000 долларов.

В статье отмечается, что участники эксперимента освобождаются от налогов даже в том случае, если найдут работу и будут получать дополнительные деньги. Сотрудники Kela подчеркивают, что именно налоги мешали гражданам страны, получающим социальное пособие, искать работу, поскольку в этом случае их совокупный доход становился таким же или даже меньшим. Участники эксперимента были выбраны случайным образом из людей в возрасте от 25 до 58 лет, не имевших работы в ноябре 2016 года. Им было сообщено об этом до 31 декабря, причем отказаться от участия в этом проекте они не могли.

Руководство Kela обращает внимание на то, что в рамках данного проекта, рассчитанного на два года, участники освобождаются от необходимости собирать множество документов, подтверждающих их право на получение пособия по безработице. Нашедший работу сохраняет базовый доход, а в случае с пособием по безработице он должен учитывать, что, устроившись на работу, лишится его. Это приводит к тому, что безработные не желают принимать предложения о временном трудоустройстве, теряя право на пособия.

Государство же, со своей стороны, освобождается от необходимости тратить ресурсы на то, чтобы выяснять, занимается ли безработный активными поисками заработка, как этого требует законодательство. При этом выплата базового дохода будет прекращена, если участник станет получать пособие по уходу за детьми дома, переедет за границу или начнет службу в армии.

Критики этого эксперимента утверждают, что стабильный независимый доход снизит мотивацию искателей работы, их оппоненты полагают, что в эпоху автоматизации производства количество рабочих мест неумолимо уменьшается, и в результате работы не хватит на всех желающих.

Напомним, что ранее в этом году в Швеции был проведен референдум, в рамках которого граждане этой страны отвергли предложение правительства о независимом ежемесячном доходе в размере 2.430 долларов. Аналогичные опросы проводились также в Нидерландах, Кении и Индии.

В 2017 году такой же проект будет запущен в канадской провинции Онтарио. Его инициатором выступил бывший сенатор Хью Сигал, который предложил выплачивать обычным безработным 970 долларов США в месяц, а людям с ограниченными возможностями – 1.340 долларов.