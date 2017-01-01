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В мире

Пожар на пароме в Индонезии: множество жертв

время публикации: 13:27 | последнее обновление: 13:27 блог версия для печати фото
Пожар на пароме в Индонезии: множество жертв

Не менее 23 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего на пассажирском пароме Zahro Express, направлялся из порта Муара Ангке, Джакарта, на курортный остров Тидун, округ Тысячи островов.

Всего на борту судна находились около 230 человек, пишет в воскресенье, 1 января, сайт телеканала Sky News со ссылкой на местную полицию.

К настоящему моменту известно о 98 спасенных, 22 человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В спасательной операции принимают участие десять судов.

Причины возгорания остаются пока не известными, источник в полиции сообщает, что рассматривается версия короткого замыкания на генераторе.

В Индонезии регулярно происходят ЧП с морскими судами и паромами, причиной которых является перегруженность плавсредств, а также недостаток спасательных жилетов на борту.

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