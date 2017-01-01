Пожар на пароме в Индонезии, десятки погибших

В воскресенье, 1 января, на пароме, который следовал из Джакарты к одному из курортных островов в округе Тысячи Островов с примерно 100 пассажирами на борту, возник пожар.

По данным агентства Associated Press, в результате пожара погибли не менее 23 человек. Более 10 пострадавших доставлены в больницы.

Спасатели отмечают, что огонь распространялся очень быстро и в итоге охватил примерно половину площади судна.

Информация о жертвах уточняется. Не исключено, что среди погибших и раненых есть иностранные туристы.