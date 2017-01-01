Южнокорейский самолет ошибочно сбросил в море ракеты, торпеду и мины

Самолет авиации военно-морских сил Южной Кореи Lockheed P-3CK случайно сбросил противокорабельные ракеты "Гарпун", торпеду и глубинные мины во время полета над Японским морем, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап и военных.

Официальный представитель командования армии Южной Кореи пояснил, что один из членов экипажа по ошибке нажал на переключатель экстренного сброса оружия.

Ракеты упали в воду в 30 километрах от восточного побережья Южной Кореи. В районе находилась одна рыбацкая лодка, однако ей никакого ущерба нанесено не было. Южнокорейские ВМС сообщили, что вооружение не было снаряженным и риска взрыва не было.