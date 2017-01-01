Основатель Facebook больше не атеист: он считает, что религия "очень важна"

Марк Цукерберг, основатель и глава компании Facebook, признался в комментариях к рождественскому "посту" в этой социальной сети, что считает религию очень важной составляющей мировой культуры.

В тексте, опубликованном 25 декабря, Цукерберг, ранее утверждавший, что он – атеист, поздравляет пользователей с праздниками и желает им "веселого Рождества и радостной Ханукки" от имени всей своей семьи.

Один из комментаторов спросил: считает ли он себя по-прежнему атеистом, на что Цукерберг ответил: "Нет. Я вырос в еврейской семье, а затем был долгий период самопознания, и сегодня я уверен, что религия очень важна".

Отметим, что его жена Присцилла Чан является адептом буддизма, а прошлым летом эта пара встречалась с Папой Римским Франциском.