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В мире

В Дании скончался князь Дмитрий Романов – праправнук царя Николая I

время публикации: 15:08 | последнее обновление: 15:08 блог версия для печати фото
В Дании скончался князь Дмитрий Романов – праправнук царя Николая

31 декабря, накануне наступления Нового года, князь Димитрий Романович, старший в роду монархической династии Романовых, скончался в Дании – на 91-м году жизни. На прошлой неделе князь был экстренно госпитализирован в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

Об этом сообщает в воскресенье, 1 января, информационное агентство ТАСС со ссылкой на супругу Романова – княгиню Феодору Алексеевну.

Историк и писатель Димитрий Романович Романов, праправнук по прямой линии императора Николая I родился 17 мая 1926 года в Антибе, Франция, где его родители находились в эмиграции. Его отец Роман Петрович – троюродный брат и крестник последнего российского императора Николая II, мать Прасковья Дмитриевна была дочерью графа Дмитрия Шереметева.

Последние годы жизни провел в Дании, где он возглавлял благотворительный фонд семьи Романовых, помогая российским больницам и детским домам.

В октябре 2016 года Романов в последний раз приезжал в Москву. Там ему был вручен орден Александра Невского за заслуги в распространении за рубежом знаний об историческом и культурном наследии России.

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