СМИ: команда Трампа приглашает израильского премьера на инаугурацию

Команда переходного периода, сформированная избранным президентом США Дональдом Трампом, "настоятельно" приглашает главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу прибыть на инаугурацию, которая состоится 20 января или же встретиться с новым главой Белого дома до этой церемонии.

Об этом сообщила в минувшую субботу, 31 декабря, газета Тhe New York Post со ссылкой на собственные информированные источники.

Газета напоминает, что возглавляет эту команду зять Трампа Джаред Кушнер, выросший с еврейской семье, соблюдающей традиции иудаизма. Источник утверждает, что разговоры об этом ведутся "постоянно", и Нетаниягу, по его сведениям, склонен принять приглашение.

Канцелярия израильского премьера сообщила в беседе с журналистами газеты "Гаарец", что Трамп и Нетаниягу уже несколько раз беседовали по телефону, однако официальное приглашение пока получено не было.

Избранный президент США неоднократно выражал поддержку Израилю в последние несколько дней, называл еврейское государство "крайне важным союзником" и решительно осудил принятую Совбезом ООН антиизраильскую резолюцию, на которую нынешняя администрация Белого дома не наложила традиционного вето.