Президент Туниса заявил, что к убийству "инженера ХАМАСа" может быть причастен Израиль

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси в новогоднем обращении к нации упомянул убийство Мухаммада аз-Зауари, заявив о возможной причастности Израиля к гибели инженера. Он отметил, что расследование продолжается и получены новые данные, которые позволяют с уверенностью говорить, что за убийством аз-Зауари стояли "внешние силы".

Как сообщалось ранее, 49-летний Мухаммад аз-Зауари, разрабатывавший беспилотные самолеты для боевиков террористической организации ХАМАС, был застрелен в автомобиле около своего дома в Сфаксе 15 декабря. По сведениям тунисского издания La Presse, было произведено 28 выстрелов из автоматических пистолетов с глушителями, не менее восьми пуль попали в голову и в сердце аз-Зауари. На месте происшествия найдены два пистолета и глушители к ним. Следствие пришло к выводу, что убийство инженера было осуществлено группой людей, которые использовали четыре транспортных средства – автомобили KIA, Hyundai, Citroen C4 и Renault Trafic.

Сайт издания "Аш-Шурук" писал, что задержаны восемь подозреваемых – арендаторы этих автомобилей, владельцы компаний по прокату машин, а также журналисты и фотограф, которые недавно интервьюировали аз-Зауари. Аресты были произведены в городах Тунис, Джерба и Сфакс. Все задержанные являются гражданами Туниса. В розыск объявлены несколько подозреваемых – тунисские граждане и один человек с паспортами гражданина Марокко и Бельгии.

В ходе расследования установлено, что убийцы аз-Зауари заранее определили местонахождение камер наблюдения вокруг его дома и изменили содержание записей.

Многие тунисские СМИ писали о возможной причастности израильской разведки "Мосад" к ликвидации Мухаммада аз-Зауари. В ряде публикаций отмечалось, что "мосадовцы" обычно не бросают использованное оружие на месте преступления. Но высказывалось предположение, что убийцы намеренно произвели лишние выстрелы и бросили несколько пистолетов, чтобы запутать следствие.

Израиль не взял на себя ответственность за убийство Мухаммада аз-Зауари.

Выходящая в Ливане газета "Аль-Ахбар" писала, что Мухаммад аз-Зауари был связан с ХАМАС и занимал пост начальника отдела беспилотных летательных аппаратов в группировке "Бригады Изаддина аль-Касама", разрабатывая беспилотники и обучая террористов управлять БПЛА.

"Аль-Ахбар" не сомневается, что аз-Зауари был ликвидирован агентами "Мосада". Газета пишет, что почерк убийц напоминает обстоятельства ликвидации Хасана аль-Кияса, занимавшего аналогичный пост в "Хизбалле" – начальника отдела беспилотников. Аль-Кияс был уничтожен в Бейруте в 2013 году. Напоминает издание и о ликвидации высокопоставленного главаря ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха, уничтоженного в ОАЭ в 2010 году.

Согласно опубликованным данным, на прошлой неделе аз-Зауари вернулся из короткой поездки в Ливан. К нему обратилась некая журналистка с просьбой об интервью по поводу технических новинок, но она выехала из Туниса в Венгрию за день до убийства. По другим сведениям, аз-Зауари успел дать одно или несколько интервью; журналисты, которые встречались с ним, задержаны.

Сайт 48 сообщал, что, по словам тунисского репортера Белькасема аль-Маки, Мухаммад аз-Зауари в последнее время занимался проектом подводной лодки с дистанционным управлением.

Радуан аз-Зауари, брат убитого, сказал, что инженер не получал угроз в свой адрес.

ХАМАС подтвердил, что Мухаммад аз-Зауари стоял у истоков программы разработки БПЛА для боевиков этой организации. "Бригады аль-Касама" угрожают отомстить Израилю за гибель инженера. Судя по публикуемым данным, аз-Зауари разрабатывал беспилотную технику для ХАМАС в течение последних 10 лет. Кроме того, вероятно, он работал и на ливанскую "Хизбаллу".

Известно, что в начале 1990-х годов Мухаммад аз-Зауари, поддерживавший контакты с исламистской организацией "Братья-мусульмане", под давлением властей Туниса был вынужден уехать из страны и перебрался в Сирию, где наладил контакты с представителями палестинской террористической организации ХАМАС. В 2011 году, после смены режима в Тунисе, он вернулся на родину и открыл частный инженерный колледж, в котором не только преподавал, но и создавал модели беспилотных самолетов и подводных лодок.

Как пишет сайт "Бригад Изаддина аль-Касама", для этой группировки Мухаммад аз-Зауари разрабатывал варианты беспилотного самолета Ababil (A1 различной модификации и другие). Похожие самолеты используются и боевиками ливанской "Хизбаллы", которая также получает БПЛА иранского производства.

Беспилотная авиация ХАМАС

Первые публикации о попытках боевиков ХАМАС получить в свое распоряжение беспилотные самолеты, чтобы использовать их в качестве управляемых авиабомб, появились в 2008 году.

В октябре 2012-го над Негевом был сбит вражеский БПЛА. "Хизбалла" утверждала, что этот самолет был запущен с территории Ливана, пролетел более 100 км над восточным Средиземноморьем, а затем вторгся в воздушное пространство Израиля. Но многие арабские СМИ, в частности газета "Аль-Хайят", писали о том, что запуск мог быть осуществлен с территории сектора Газы, с ведома руководства ХАМАС.

В ноябре 2012 года, во время проведения антитеррористической операции "Облачный столп", израильские военные публиковали видеозапись, на которой было зафиксировано, как боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" проводят испытания беспилотного летательного аппарата.

В октябре 2013 года боевики ХАМАС намеревались осуществить атаку нескольких израильских объектов, запустив заминированные мини-БПЛА из Хеврона. Теракт был предотвращен палестинскими спецслужбами.

В июле 2014-го, во время проведения антитеррористической операции "Нерушимая скала", боевики ХАМАС запустили несколько БПЛА в сторону израильской территории. По меньшей мере, один из этих беспилотников был сбит над Ашдодом. "Бригады аль-Касама" заявляли тогда, что были запущены мини-БПЛА трех типов: разведывательный (A1A), бомбардировщик (A1B) и "шахид" (взрывающийся при столкновении с целью, A1C). Боевики утверждали, что самолет-разведчик сумел достичь Тель-Авива и сделать снимки Кирии (комплекса зданий министерства обороны).

Запуски из Газы продолжались и после завершения операции "Нерушимая скала": один БПЛА террористов разбился в июне 2015-го около разделительного забора, другой был сбит в сентябре 2016-го.

Кроме того, ХАМАС использует покупные мультикоптеры, в основном китайского производства. Израильские таможенники неоднократно пресекали поставки таких беспилотников в Газу.





