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The Jerusalem Post: Конгресс США готовит санкции в отношении ООН

время публикации: 19:55 | последнее обновление: 19:59 блог версия для печати фото
The Jerusalem Post: Конгресс США готовит санкции в отношении ООН

Республиканцы в обеих палатах Конгресса США готовят резолюцию, осуждающую антиизраильское постановление Совбеза США, а и их лидеры обсуждают более кардинальные меры – такие, как санкции в отношении этой международной структуры.

Об этом пишет в воскресенье, 1 января, сайт газеты The Jerusalem Post.

Соответствующие документы готовят сенаторы Денис Росс из Флориды и Джерри Моран из Канзаса. Они представят свой проект в течение нескольких недель и надеются на поддержку коллег-законодателей, в том числе из Демократической партии, недовольных действиями Барака Обамы, который отказался наложить вето на антиизраильскую резолюцию.

Помимо этого, республиканцы обсуждают возможность лишить ООН финансирования в связи с предвзятым отношением к Израилю. Отметим, что взнос США в казну этой международной структуры составляет примерно четверть от ее ежегодного дохода.

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