1 января 2017 г.
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Британское МВД: террористы ИГ мечтают применить химоружие в Европе

время публикации: 12:57 | последнее обновление: 12:57 блог версия для печати

Террористическая группировка "Исламское государство" планирует теракты с применением химического оружия на территории Великобритании, пишет в воскресенье, 1 января, ведущая британская газета The Guardian со ссылкой на заявление замглавы британского МВД Бена Уоллеса.

"В планах ИГ – атаки с большим числом жертв. У них нет нравственных преград, мешающих применить химическое оружие против населения. Мы видели сообщения о применении химоружия в Ираке и Сирии, и не сомневаемся, что они хотят сделать это в Европе", – приводит издание слова Уоллеса.

Замминистра подчеркнул, что речь идет не о конкретных планах ИГ, а их притязаниях, и в качестве доказательства привел арест членов ячейки ИГ в Марокко, у которых были обнаружены токсичные химические и биологические вещества.

Издание The Sunday Times сообщает со ссылкой на британскую разведку, что боевики ИГ могут сами производить иприт и экспериментировали с биологическим оружием.

Уоллес напомнил об отчете Европола, авторы которого предупреждают об этой угрозе, реализация которой приведет к огромному количеству жертв и "станет худшим из наших кошмаров", а также о "внутренних врагах" в числе которых назвал местных террористов, Россию и кибератаки, с помощью которых те узнают о планах правительства и военных.

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