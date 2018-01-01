"Эффект Вайнштейна" и другие сексуальные скандалы 2017 года

Уходящий год был, как никогда, богат на громкие скандалы с сексуальной подоплекой, которые неизменно вызывали интерес миллионов и широко освещались в СМИ. "Главным героем" приходится считать знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна, скандал вокруг которого имел значительные последствия как для американской киноиндустрии и шоу-бизнеса, так и с точки зрения пересмотра норм отношений между людьми, особенно между руководителями и подчиненными, во многих странах мира.

Ниже приведен список самых громких секс-скандалов 2017 года, по оценке редакции NEWSru.co.il.

В этом году мы начинаем со скандалов зарубежных, так как они были гораздо более значимыми.

ЗА РУБЕЖОМ

1. Хронологически начать следует с иска против президента США. Американка Саммер Зервос, снимавшаяся в 2006 году в пятом сезоне реалити-шоу "Ученик", за несколько дней до инаугурации нового американского президента подала судебный иск против Дональда Трампа, обвинив его в сексуальных домогательствах. Накануне выборов Трампа в аналогичных преступлениях обвиняли более 10 женщин. Последствий это не имело. Выборы он выиграл.

2. Упомянем и претензии нескольких женщин к прикованному к инвалидному креслу 93-летнему экс-президенту США Джорджу Бушу-старшему. Судя по публикациям в СМИ, малоподвижный проказник увлекался тем, что на общественных мероприятиях похлопывал дам по филейной части. Причем журналисты уверены: таких историй множество и Барбара Буш об этом знает, но закрывает глаза на шалости мужа.

3. Скандал вокруг одного из самых титулованных и заслуженных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейна назревал давно. В течение нескольких лет он знал, что против него готовится компромат, который может привести к краху его блистательной карьеры. Еще осенью 2016-го Вайнштейн нанял агентов израильской компании Black Cube для слежки за вероятными жалобщиками и сбора материалов, рассчитывая "найти решение". Гром грянул в октябре 2017-го, когда совет директоров его собственной The Weinstein Company объявил об увольнении Харви в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах к сотрудницам компании и актрисам. По состоянию на конец года, в "списке Вайнштейна" значатся десятки известных актрис и моделей, причем некоторые из них обвиняют его не только в домогательствах, но и в изнасилованиях. Харви исключили из Американской киноакадемии, он был вынужден покинуть Гильдию режиссеров Америки. Полиция Нью-Йорка объявила, что намерена его арестовать, если он появится в штате. Расследование против него было начато и в Великобритании.

"Дело Вайнштейна" оказалось своего рода триггером для серии громких скандалов подобного рода. Перечислим ниже лишь наиболее заметные из них.

4. Сначала отметим, что "под раздачу" попал младший брат Харви, Боб Вайнштейн, которого также обвинили в сексуальных домогательствах. Впрочем, обвинения со стороны продюсера Аманды Сегел были довольно слабыми, и про нападки на Боба вскоре забыли.

5. Но хронологически следующим после Харви был актер Бен Аффлек, обвиненный в сексуальных домогательствах актрисой Хилари Бертон.

6. Потом бывшая модель Playboy обвинила в домогательствах режиссера Оливера Стоуна, вспомнив, что примерно четверть века назад он хватал ее за грудь.

7. Бывшая британская модель Наташа Принс обвинила известного американского иллюзиониста Дэвида Блэйна в том, что он ее изнасиловал, когда ей был 21 год. Лондонская полиция начала расследование в связи с подачей заявления.

8. Следующим оказался режиссер Джеймс Тобэк. Против него свидетельствовали 38 женщин. Истицы утверждали, что пару десятилетий назад Тобэк приглашал их на прослушивание в свой номер, однако профессиональная беседа очень быстро скатывалась к сексу: режиссер предлагал ему довериться, снять одежду и выполнять указания. После чего мастурбировал, глядя на девушек, и совершал другие развратные действия. Джеймс обвинения отверг, сказал, что истиц не помнит и является добропорядочным семьянином.

9. В конце октября знаменитый голливудский актер Кевин Спейси совершил каминг-аут, объявив себя бисексуалом, ведущим в настоящее время жизнь гея. Это заявление было сделано после того, как актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах, причем речь шла о событиях 30-летней давности, когда Энтони был несовершеннолетним. Кевин в ответ написал, что не помнит подобного, но извинился за свое поведение, если все описанное правда. Но скандал не только не исчерпался этим, но и привел к тяжелейшим последствиям для артистической карьеры Спейси. Уже на следующий день компания Netflix объявила, что прекращает съемки сериала "Карточный домик" с участием Спейси, потом начались поиски компромиссного решения, с рамках которого из сценария популярного сериала уберут героя Кевина. В ноябре десятки актеров лондонского театра "Олд Вик", которым Спейси руководил с 2004 по 2015 год, заявили, что и с ними он вел себя неподобающе. Актер и режиссер был вынужден на неопределенный срок сделать перерыв в карьере.

10. Следующим на очереди оказался знаменитый актер Дастин Хоффман. Американская писательница Анна Грэм Хантер заявила, что в 1985 году, когда ей было 17 лет, Хоффман ее домогался. Для 80-летнего Дастина это особых последствий не имело.

11. Тем временем решил саморазоблачиться Европейский парламент, собравший заседание по проблеме домогательств, на котором прозвучала информация о том, что от этого страдают многие из 5 тысяч парламентских помощниц.

12. В начале ноября подал в отставку министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Журналистка Джулия Хартли-Брюер рассказала, не называя имен, что один политик пытался ее домогаться, но получил отпор. СМИ предположили, что речь идет о Фэллоне. Это было достаточно для того, чтобы британский министр ушел из политики.

13. Вскоре телохранитель певицы Мэрайи Кэри обвинил ее в сексуальных домогательствах и подал в суд. Общественность к этому отнеслась как к анекдоту и пародии на Голливуд.

14. Буквально на следующий день 90-летняя Джина Лоллобриджида заявила, что в юности дважды становилась жертвой домогательств, внеся свой вклад в деятельность движения "Нарушители молчания" – The Silence Breakers, вскоре удостоенного премии "Человек года" влиятельного американского журнала Time.

15. Популярный стендапист Луи Си Кей также был обвинен в домогательствах и признал свою вину. Причем на фоне всеобщего разоблачения он не стал отрицать, что обнажал свой половой член перед женщинами из его рабочей группы и мастурбировал. По словам Си Кея, он считал такие отношения на работе нормальными, так как дамы не возражали. Но позже он раскаялся, осознав, что коллеги от него зависели.

16. Внесла свою лепту в борьбу с неподобающим поведением и израильская кинозвезда Галь Гадот, прославившаяся в этом году как "Чудо-женщина". Она добилась отстранения от участия в проекте по созданию фильма "Чудо-женщина 2" режиссера Бретта Рэтнера, которого семь женщин обвиняли в сексуальных домогательствах.

17. Потом последовал черед Сильвестра Сталлоне. Сначала неведомая жалобщица заявила, что тот вместе со своим охранником ее изнасиловал, когда ей было 16 лет, во время съемок в Лас-Вегасе в 1986-м. Через месяц другая дама заявила, что ее Сталлоне насиловал в 1987-м, во время съемок в Израиле фильма "Рокки III", а потом еще и в 1990-м. Обвинения были отвергнуты.

Между первым и вторым "делом Сталлоне" было еще, по меньшей мере, шесть громких сексуальных скандалов.

18. Под ударом оказался сенатор-демократ Ал Франкен. Две женщины обвинили его в неподобающем поведении.

19. Потом восемь женщин обвинили телеведущего Чарли Роуза в домогательствах, его персональное телешоу, которое показывали телеканалы PBS и CBS, было приостановлено.

20. Не минула чая сия и Шведскую академию, присуждающую Нобелевскую премию по литературе, 18 женщин пожаловались на некого влиятельного мужчину из этой структуры, утверждая, что все они подверглись сексуальным домогательствам и им угрожали разрушением карьеры в случае подачи жалобы.

21. Девять женщин обвинили американского драматурга и сценариста Израэля Горовица в сексуальных домогательствах и изнасиловании, совершенных им не менее 40 лет тому назад, когда большая часть истиц были несовершеннолетними.

22. Некий мужчина подал заявление в полицию Нью-Йорка о том, что около 30 лет назад, когда он был подростком, подвергся сексуальным домогательствам со стороны знаменитого дирижера Джеймса Ливайна, который уже тогда был музыкальным директором Метрополитен-опера. Расследование этой жалобы не завершено. Но Ливайн уже уволен.

23. Обвинения в домогательствах привели к историческому поражению республиканца в Алабаме. Фаворит выборов, "настоящий ковбой" Рой Мур проиграл после того, как несколько женщин заявили, что примерно 40 лет назад политик домогался их, когда они были несовершеннолетними.

24. Тут уместно было бы вспомнить и о том, что еще в апреле губернатор Алабамы, республиканец Роберт Бентли ушел в отставку на фоне секс-скандала и обвинений в финансовых нарушениях.

25. Демократ из штата Мичиган Джон Коньерс, 88 лет, старейший из депутатов Палаты представителей Конгресса США, подал в отставку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах в отношении своей бывшей помощницы.

26. Продолжилась история обвинений и в адрес знаменитого режиссера Романа Полански. В августе женщина по имени Робин заявила, что он изнасиловал ее, когда ей было 16 лет. В октябре Ренате Лангер, бывшая немецкая актриса, обвинила его в том, что он дважды изнасиловал ее в 1972 году – в своих апартаментах в Швейцарии и во время съемок, когда ей было 15 лет.

27. До "дела Вайнштейна" самым громким сексуальным скандалом года в США могла бы считаться история о публикации в Facebook фотографий обнаженных женщин-морпехов. СМИ и Пентагон уделили ей очень много внимания.

28. Впрочем, историю с баловством американских морпехов в соцсетях затмил скандал в британских ВМС, где с атомной подлодки HMS Vigilant за сексуальные развлечения и употребление наркотиков были уволены девять военнослужащих, то есть 10% экипажа.

29. В мае полиция Индонезии сообщила, что лидер исламистов Хабиб Ризек, глава организации Islamic Defenders Forum (FPI) и организатор мусульманских акций протеста против губернатора Джакарты, исповедующего христианство, является фигурантом уголовного дела о распространении порнографической продукции.

30. В июне стало известно, что австралийский кардинал и глава Секретариата по экономике Ватикана Джордж Пелл обвиняется в сексуальных домогательствах в период, когда он служил архиепископом Мельбурна и Сиднея.

31. В сентябре Федеральный суд на Манхэттене приговорил бывшего конгрессмена-демократа Энтони Винера, признанного виновным в растлении 15-летней школьницы, к лишению свободы сроком на 21 месяц.

Как обычно, было несколько громких скандалов с "голыми" фото и видео.

32. В феврале бывшая "Мисс Вселенная Австралия" Рэйчел Финч оказалась в центре скандала, когда известный австралийский дизайнер и фотограф Рикард де Шазал решил судиться с пластическим хирургом из-за ее "голых снимков", сделанных, когда девушке было 17 лет.

33. В марте на продажу, со стартовой ценой полмиллиона долларов, было выставлено скандальное видео с актрисой Мишей Бартон.

34. Тогде же стало известно, что хакеры похитили интимные архивы популярных актрис Эммы Уотсон и Аманды Сейфрид, которые раньше уже оказывались жертвами подобных взломов.

35. Видимо, стоит упомянуть и безумные страсти вокруг премьеры фильма Алексея Учителя "Матильда", в котором показана глянцевая версия романа цесаревича Николая и балерины Кшесинской. Особую лепту в этот скандал внесла экс-прокурор и ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская.

В ИЗРАИЛЕ

36. В некотором смысле, к скандалам с сексуальным подтекстом можно отнести разборки по поводу судьбы BDSM-клуба Dungeon, которому не продлили договор об аренде помещения. И руководство клуба заявляло, что это решение было связано с позицией главы "Сохнута" Натана Щаранского, негативно относившегося к деятельности клуба.

37. В феврале военный суд утвердил досудебную сделку с бригадным генералом Офеком Бухрисом. В рамках сделки, бригадный генерал Бухрис признал себя виновным во вступлении в запрещенную сексуальную связь с подчиненной и в недостойном офицера поведении. Изначально Офек Бухрис обвинялся также в изнасиловании, однако позднее этот пункт обвинения был снят. Он был приговорен к семи месяцам заключения условно.

38. Власти продолжили борьбу за нравственность на фестивалях. В феврале муниципальный совет Иерусалима выступил против голой куклы на фестивале "Шаон Хореф". Министр культуры Мири Регев протестовала против "голых постановок" на международной неделе танцев и на Фестивале Израиля.

39. Президент "Кешет" Алекс Гилади был вынужден уйти в бессрочный отпуск в связи с подозрениями в изнасилованиях.

40. И, наконец, дело раввина Давида Харисона. Ему инкриминировали изнасилование ученицы, развратные и содомические действия, а также причинения физического ущерба и угрозы, на основании показаний бывшей воспитанницы. Однако в ноябре дело против него было закрыто. Прокуратура мотивировала такой шаг "внезапными происшествиями, имеющими отношение к доказательной базе, и, как следствие, превращение шансов на обвинительный вердикт в крайне низкие".