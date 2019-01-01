18+
1 января 2019 г.
последняя новость: 12:53
Ксения Светлова: «Коптов убивают. Им не на кого надеяться, кроме самих себя»
Смогут ли курды создать свое государство
«Трампу не нужен договор об окончательном урегулировании»
Драки в больницах: проблема не решена
Новый год в подмандатной Палестине
"Об огне и мече я не умею писать"
Предсказал протесты "желтых жилетов"
Идеологическая ложь
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:42 Авиарейс Сочи-Москва был прерван из-за дебоша пьяного пассажира бизнес-класса
09:35 Взрыв в Магнитогорске: число погибших растет, судьба 36 человек неизвестна
08:26 МЧС о взрыве в Магнитогорске: найдены тела 7 погибших, судьба 37 человек неизвестна
07:47 С 1 января Израиль перестал быть членом UNESCO
05:57 Преднамеренный наезд на пешеходов в Токио, пострадали восемь человек
05:52 МЧС подтверждает обнаружение тел пяти погибших в результате взрыва в Магнитогорске
05:45 Обрушение моста в Парке Горького в Москве: пострадали 13 человек
05:39 В Манчестере мужчина, кричавший "Аллах Акбар", ранил ножом трех человек
21:27 Аэропорт Схипхол был частично эвакуирован в связи с угрозой взрыва
20:38 Президент Молдовы обещал обдумать перенос посольства в Иерусалим
Загрузка...
В мире

С 1 января Израиль перестал быть членом UNESCO

время публикации: 07:47 | последнее обновление: 07:57 блог версия для печати фото
С 1 января Израиль перестал быть членом UNESCO
Дани Данон
Биньямин Нетаниягу

С 1 января 2019 года Израиль официально вышел из состава UNESCO (Специализированного учреждения Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры).

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу распорядился начать юридическую процедуру выхода из UNESCO осенью 2017 года.

Представитель Израиля в ООН Дани Данон заявил англоязычному израильскому изданию Times of Israel, что решение выйти из состава UNESCO является следствием нежелания находиться в рядах организации, которая преднамеренно действует против еврейского государства. По мнению Данона, эта организация политизирована и предвзята.

"UNESCO – организация, непрерывно переписывающая историю, в том числе стирая еврейские связи с Иерусалимом", – сказал Данон. Он отметил, что этой организацией манипулируют враги Израиля.

Госдепартамент объявил о выходе США из UNESCO 12 октября 2017 года. Согласно официальному заявлению американского госдепартамента, данное решение было принято в связи с "растущими задолженностями UNESCO, необходимостью провести в организации фундаментальные реформы и предвзятым отношением к Израилю". В тот же день глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу отдал соответствующее распоряжение израильскому МИДу. Нетаниягу похвалил президента США Дональда Трампа за "смелое и высокоморальное решение" покинуть организацию, превратившуюся в "театр абсурда".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 26 сентября 2018 г.
Нетаниягу отклонил приглашение на конференцию UNESCO по борьбе с антисемитизмом
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 сентября 2018 г.
Деньги, сэкономленные на UNESCO, Израиль потратит на реставрацию еврейского наследия Хеврона
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 марта 2018 г.
Назначен новый посол Израиля в UNESCO и OECD
// NEWSru.co.il // В мире // 29 декабря 2017 г.
Одри Азулай выразила сожаление по поводу выхода Израиля из UNESCO
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 декабря 2017 г.
Израиль подал заявление о выходе из UNESCO
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 декабря 2017 г.
Израиль покидает UNESCO. МИД рекомендует "оставить дверь открытой"





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 1 января 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019