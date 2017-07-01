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Терапевт расстрелял бывших коллег в нью-йоркской клинике Bronx-Lebanon

время публикации: 09:37 | последнее обновление: 10:02 блог версия для печати фото
Терапевт расстрелял бывших коллег в нью-йоркской клинике Bronx-Lebanon
Терапевт расстрелял бывших коллег в нью-йоркской клинике Bronx-Lebanon

В пятницу, 30 июня, 45-летний терапевт Генри Белло, вооруженный винтовкой AR-15, открыл огонь по сотрудникам медицинского центра Bronx-Lebanon, расположенного в Бронксе, Нью-Йорк, сообщает New York Times.

В результате стрельбы погибла его коллега, имя женщины пока не сообщается. Еще шесть человек были ранены.

Белло попытался совершить самосожжение, а затем выстрелил себе в голову. По мнению полиции, жертв могло быть больше, если бы не профессиональные действия сотрудников медицинского центра. В частности, увидев, что один из врачей ранен в ногу, коллеги использовали в качестве жгута пожарный шланг. Очевидцы рассказали, что сотрудники клиники и пациенты прятались в палатах и кабинетах.

До 2015 года Белло работал в Bronx-Lebanon, однако вынужден был уволиться после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. Несколько лет назад он был задержан по подозрению в преступлении на сексуальной почве.

Мэр Нью-Йорке Билл де Блазио заявил, что нападение не является террористическим актом. Вероятнее всего, оно связано с отношениями между Генри Белло и его бывшими коллегами.

Ливанский госпиталь, рассчитанный на тысячу коек, является частным некоммерческим медучреждением и существует уже 120 лет.

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