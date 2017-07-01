Британцу, воевавшему в Донбассе в рядах сепаратистов, грозит тюремный срок

41-летнему британцу Бенджамину Стимсону, в 2015 году отправившемуся на Донбасс, чтобы поддержать сепаратистов, грозит тюремный срок за участие в террористических действиях.

По данным The Times, Стимсон провел в рядах сепаратистов четыре месяца. После возвращения в Британию в октябре 2015-го он дал интервью Би-би-си, в котором сказал, что готов убивать, если речь идет о войне. При этом он заявил, что гордится тем, что делает, однако подчеркнул, что не считает себя джихадистом "вроде тех, которые воюют в Сирии".

После интервью Стимсон возвращался в Манчестер, когда его задержали правоохранительные органы Великобритании. Ему предъявлены обвинения в участии в террористических действиях, которые он "совершал, оказавшись в рядах повстанцев, выступающих против правительства Украины".

Также ему было предъявлено обвинение в намерении совершить теракт, которое позже было снято.

По данным The Times, суд вынесет решение 14 июля.





