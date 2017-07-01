Вечером 30 июня около побережья Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) передает, что эпицентр землетрясения находился в 36 км к северу от населенного пункта Бахиа де Каракес. Очаг залегал на глубине 40 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, что в апреле 2016 года в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,8. Тогда эпицентр землетрясения располагался вблизи тихоокеанского побережья страны, в 52 км к западу от города Роса Сарате и в 170 км к северо-западу от Кито. Очаг залегал на глубине около 20 км. Погибли более 660 человек, было разрушено жилье 25.000 эквадорцев. По оценкам правительства Эквадора, ущерб от землетрясения составил около 3 миллиардов долларов. Тогда власти Эквадора отмечали, что речь идет о самом сильном и разрушительном землетрясении в этой стране с 1979 года.