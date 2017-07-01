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Знаменитый футболист Лионель Месси женился на девушке, с которой знаком с детства

время публикации: 13:59 | последнее обновление: 14:08 блог версия для печати фото
Знаменитый футболист Лионель Месси женился на девушке, с которой знаком с детства

Самый титулованный аргентинский футболист, 30-летний Лионель Месси, женился на 29-летней Антонелле Роккуццо, с которой он знаком почти 25 лет.

Свадьба состоялась в родном городе молодоженов, Росарио, в северной Аргентине, сообщает Daily Mail.

Использовать мобильные телефоны во время церемонии было строго запрещено. Персоналу отеля, в котором состоялся торжественный ужин, было предписано соблюдать секретность.

За порядком следили около 450 сотрудников полиции.

Гостям было предложено взять с собой по три разных наряда, чтобы избежать случайных совпадений цвета или фасона платья. Антонелла была в элегантном кружевном платье простого покроя, Лионель – в синем костюме. На церемонии присутствовали сыновья пары: четырехлетний Тьяго и годовалый Матео.

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