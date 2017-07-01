В Оксфорде в результате драки пострадали мусульманки из Судана

Во Флорентийском парке Оксфорда произошла массовая драка между группой мусульманок из Судана и светскими посетителями парка. Полиция не исключает, что причиной драки стала расовая ненависть.

В результате драки пострадали две мусульманки. Одна в бессознательном состоянии была доставлена в больницу, помощь другой пострадавшей парамедики оказали на месте.

По данным предварительным расследования, драка началась, когда мяч, которым играла группа спортсменов, случайно ударил одну из мусульманок.

Несмотря на обилие свидетелей, в настоящее время неясно, кто стал зачинщиком драки. Тем не менее, видео, опубликованное в интернете, вызвало массу комментариев, авторы которых осуждают проявления расизма, "неприемлемые для такого места, как Оксфорд".