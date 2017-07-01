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В мире

20-летие возвращения Гонконга Китаю отмечено стычками демонстрантов с полицией

время публикации: 10:19 | последнее обновление: 11:15 блог версия для печати фото
20-летие возвращения Гонконга Китаю отмечено стычками демонстрантов с полицией

Во время торжественных мероприятий в честь 20-летия возвращения Гонконга Китаю были зафиксированы столкновения между демонстрантами и полицией, сообщает ВВС.

Представители партии "Демосисто" заявили, что пятеро ее членов были арестованы, также задержаны четыре члена Лиги социал-демократов. В ходе акций протеста демонстранты выкрикивали: "Долой однопартийную диктатуру!"

В праздновании принимает участие председатель КНР Си Цзиньпин. Он также присутствовал на церемонии инаугурации новой главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

Гонконг перестал быть британской колонией и вернулся во владение Китая в 1997 году. Центральные власти КНР обещали соблэдать по отношению к Гонконгу, Макао, а в случае его присоединения и Тайваню принцип "одна страна, две системы".

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