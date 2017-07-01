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В мире

Два человека чудом выжили при падении самолета на автостраду в Калифорнии

время публикации: 07:50 | последнее обновление: 07:50 блог версия для печати фото
Cessna-310 (иллюстрация)

В пятницу, 30 июня, в Южной Калифорнии самолет Cessna 310, на борту которого находились два человека, упал на автостраду 405, сообщает сайт телеканала NBC News.

Судя по имеющейся информации, самолет Cessna 310 вылетел из аэропорта Джона Уэйна, вскоре после взлета возникли проблемы с двигателем, после чего самолет упал на трассу, задев один из автомобилей.

После падения самолет загорелся. Однако, благодаря самоотверженным действиям граждан, первым из которых был водитель поврежденного автомобиля, пилот и пассажирка были спасены. Они получили серьезные травмы и доставлены в больницу.

Полицейские, комментирующие этот инцидент, говорят, что на 405-ю трассу в пятницу днем почти невозможно посадить самолет, так как по ней в это время едет множество машин.

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