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Полицейский, расследовавший случай жестокого обращения с ребенком, усыновил мальчика

время публикации: 15:54 | последнее обновление: 16:43 блог версия для печати фото
Полицейский, расследовавший случай жестокого обращения с ребенком, усыновил мальчика

В 2015 году офицер полиции Джоди Томпсон из Оклахомы прибыл по вызову после поступившего сообщения о случае жестокого обращения с ребенком. Он был потрясен, когда увидел Джона, тяжелобольного 8-летнего мальчика, избитого и со связанными руками, в мусорном баке, полном холодной воды, пишет Daily Mail.

Томпсон завернул мальчика в одеяло и отвез в больницу, где ребенка немедленно положили в отделение интенсивной терапии. Офицер позвонил в Департамент социальных служб штата Оклахома, чтобы сообщить о своем намерении стать приемным отцом Джона. Биологические родители Джона были задержаны, и вскоре лишены родительских прав.

Из больницы мальчик приехал в новый дом, где Джоди Томпсон жил со своей женой Джинни и двумя детьми, которым на тот момент было 15 и 8 лет.

Семь месяцев спустя Томпсону позвонили из Департамента социальных служб, чтобы выяснить, не хочет ли он взять на воспитание младшую сестру Джона, Пейзли, родившуюся в тюрьме. Томпсон и его жена выразили готовность стать родителями и для нее. Практически одновременно стало известно, что жена Джоди беременна третьим ребенком.

"Я никогда не мечтал о большой семье, - говорит Джоди, - однако судьба распорядилась иначе, и сейчас у нас с женой пятеро детей".

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