Служба безопасности Украины обвинила российские спецслужбы в кибератаке

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в кибератаке с использованием вируса-вымогателя Petya, которая была зафиксирована 27 июня. Об этом сообщают многие украинские СМИ, в том числе, агентство УНИАН.

По данным СБУ, кибератака на государственные учреждения, объекты финансового, энергетического транспортного сектора, а также частные предприятия "имела целью дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране".

"Заражение было спланировано и осуществлено заранее… Основным назначением вируса было уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины для распространения панических настроений среди населения", – говорится в сообщении СБУ.

На Украине вирусной атаке подверглись банки, международный аэропорт в Киеве, энергетические компании, "Укрпочта", "Укртелеком" и министерство инфраструктуры.

Отметим, что в России жертвами злоумышленников стали компании "Роснефть" и "Башнефть".