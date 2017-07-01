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В мире

Служба безопасности Украины обвинила российские спецслужбы в кибератаке

время публикации: 14:57 | последнее обновление: 15:19 блог версия для печати фото
Служба безопасности Украины обвинила российские спецслужбы в кибератаке

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в кибератаке с использованием вируса-вымогателя Petya, которая была зафиксирована 27 июня. Об этом сообщают многие украинские СМИ, в том числе, агентство УНИАН.

По данным СБУ, кибератака на государственные учреждения, объекты финансового, энергетического транспортного сектора, а также частные предприятия "имела целью дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране".

"Заражение было спланировано и осуществлено заранее… Основным назначением вируса было уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины для распространения панических настроений среди населения", – говорится в сообщении СБУ.

На Украине вирусной атаке подверглись банки, международный аэропорт в Киеве, энергетические компании, "Укрпочта", "Укртелеком" и министерство инфраструктуры.

Отметим, что в России жертвами злоумышленников стали компании "Роснефть" и "Башнефть".

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// NEWSru.co.il // В мире // 27 июня 2017 г.
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