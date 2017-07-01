1 июля 2017 г.
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:34 В одном из ночных клубов Арканзаса вспыхнула стрельба, 17 раненых
13:59 Знаменитый футболист Лионель Месси женился на девушке, с которой знаком с детства
12:01 Военный эксперт назвал Украину "восточноевропейским Израилем"
10:19 20-летие возвращения Гонконга Китаю отмечено стычками демонстрантов с полицией
09:37 Терапевт расстрелял бывших коллег в нью-йоркской клинике Bronx-Lebanon
08:39 Британцу, воевавшему в Донбассе в рядах сепаратистов, грозит тюремный срок
07:50 Два человека чудом выжили при падении самолета на автостраду в Калифорнии
06:42 Около побережья Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,1
22:54 Неизвестный открыл стрельбу в медицинском центре Бронкса, есть раненые
20:57 В Подмосковье в результате удара молнии погибли два человека
В мире

В одном из ночных клубов Арканзаса вспыхнула стрельба, 17 раненых

время публикации: 14:34 | последнее обновление: 14:37 блог версия для печати

В ночь на субботу, 1 июля, в ночном клубе Power Lounge города Литл-Рок, столицы штата Арканзас, вспыхнула стрельба, в результате которой, по крайней мере, 17 человек получили ранения.

Примерно столько же посетителей ночного клуба получили травмы в давке, вызванной всеобщей паникой.

По данным ABCnews, один из раненых находится в критическом состоянии, остальные ранены легко. Полиция полагает, что инцидент не имеет отношения к терроризму.

Согласно предварительным данным, конфликт между двумя посетителями клуба внезапно обернулся беспорядочной стрельбой.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 июля 2017 г.
Терапевт расстрелял бывших коллег в нью-йоркской клинике Bronx-Lebanon
// NEWSru.co.il // В мире // 30 июня 2017 г.
Неизвестный открыл стрельбу в медицинском центре Бронкса, есть раненые
// NEWSru.co.il // В мире // 30 июня 2017 г.
В Лас-Вегасе пациент центра, где боль лечат массажем и молитвами, ранил двух человек и застрелился
// NEWSru.co.il // В мире // 20 июня 2017 г.
Стрельба в здании правительства Абхазии: причины выясняются
// NEWSru.co.il // В мире // 17 июня 2017 г.
Афганский солдат расстрелял четверых американских военнослужащих
// NEWSru.co.il // В мире // 14 июня 2017 г.
Стрельба в Сан-Франциско: есть погибшие
// NEWSru.co.il // В мире // 14 июня 2017 г.
Названо имя "стрелка из Вирджинии": сторонник демократов Джеймс Т. Ходжкинсон III







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 1 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017