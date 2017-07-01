В одном из ночных клубов Арканзаса вспыхнула стрельба, 17 раненых

В ночь на субботу, 1 июля, в ночном клубе Power Lounge города Литл-Рок, столицы штата Арканзас, вспыхнула стрельба, в результате которой, по крайней мере, 17 человек получили ранения.

Примерно столько же посетителей ночного клуба получили травмы в давке, вызванной всеобщей паникой.

По данным ABCnews, один из раненых находится в критическом состоянии, остальные ранены легко. Полиция полагает, что инцидент не имеет отношения к терроризму.

Согласно предварительным данным, конфликт между двумя посетителями клуба внезапно обернулся беспорядочной стрельбой.