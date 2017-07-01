Европейские лидеры простились с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем

В субботу, 1 июля, в здании Европарламента в Страсбурге, прошла церемония прощания с бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Это первая общеевропейская официальная церемония прощания с государственным деятелем в истории Европейского Союза, подчеркивает Deutsche Welle.

На церемонии выступили руководители структур ЕС и лидеры ряда европейских стран. "Гельмут Коль был патриотом Германии, но также и патриотом Европы", - подчеркнул председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Бывший президент США Билл Клинтон подчеркнул, что Коль стремился к миру, в котором приоритет отдается сотрудничеству, а не конфликтам, а президент Франции Эмманюэль Макрон сделал акцент на благотворном влиянии Коля на отношения Берлина и Парижа.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель также выступила на траурной церемонии, сказав слова благодарности Гельмуту Колю. Согласно оставленному Колем завещанию, он будет похоронен в городе Шпайер. Похороны пройдут сразу после церемонии в Страсбурге.

Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в 16 июня в своем доме в Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания холодной войны. Главной его заслугой считается воссоединение Западной и Восточной Германии.