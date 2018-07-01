Американские СМИ: Северная Корея "прячет" свою военную ядерную программу

Американское издание The Washington Post со ссылкой на источники в разведслужбах пишет, что власти Северной Кореи ищут способы для сокрытия ядерного арсенала и ракетных вооружений.

По сведениям разведывательного управления министерства обороны США (DIA), Пхеньян не намерен полностью отказываться от своей военной ядерной программы.

Эксперты DIA пришли к выводу, что в КНДР ведется работа, направленная на дезинформирование международного сообщества о количестве ядерных боеголовок и ракет, способных нести такие боеголовки, а также числе и типах ядерных установок, которыми располагает Северная Корея.

Ранее американский телеканал NBC сообщал, что спецслужбы США не доверяют властям КНДР и располагают сведениями о продолжении работ на секретных ядерных объектах в этой стране.

На позапрошлой неделе министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что, по его данным, Пхеньян не начал предпринимать шаги по реализации программы ядерного разоружения. Он также отмечал, что более детальные переговоры о денуклеаризации с представителями КНДР еще не начались.

Напомним, сразу после встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына американский президент заявил, что Пхеньян приступает к уничтожению крупнейшего в стране ядерного полигона. Трамп также утверждал, что вскоре после саммита госсекретарь США Майк Помпео и советник президента по нацбезопасности Джон Болтон встретятся с северокорейскими чиновниками, чтобы оговорить детали соглашения о денуклеаризации, которое, по мнению Трампа, было заключено с Ким Чен Ыном. Однако встреча не только не состоялась, но и до сих пор не была назначена.





