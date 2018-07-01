18+
1 июля 2018 г.
последняя новость: 09:17
Добро пожаловать в Сохнут, г?н Герцог
Турцией правит султан
О ксенофобии Эйнштейна
Самоуважение, как норма
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:34 Американские СМИ: Северная Корея "прячет" свою военную ядерную программу
03:14 В работе мессенджера Telegram в различных странах мира произошел сбой
02:07 В Кишеневе застрелен сын экс-посла Молдовы в России. Подозреваемый задержан
01:10 Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции
23:17 Стрельба в шведском городе Хельсингборг, есть пострадавшие
20:48 Француз продал комод, забыв в одном из ящиков 180 тысяч евро
18:46 В Италии туристов будут штрафовать за покупку поддельных "дизайнерских" товаров
17:05 Берлинский музей вернул барельеф XV века наследникам еврейской четы Солман
15:23 Петербурженка решила разыскать бесследно пропавшего 10 лет назад мужа
14:39 Двое пожилых людей, переживших Холокост, приняли участие в велопробеге Освенцим–Краков
В мире

Американские СМИ: Северная Корея "прячет" свою военную ядерную программу

время публикации: 07:34 | последнее обновление: 07:51 блог версия для печати фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп
Американские СМИ: Северная Корея "прячет" свою военную ядерную программу
Джеймс Мэттис

Американское издание The Washington Post со ссылкой на источники в разведслужбах пишет, что власти Северной Кореи ищут способы для сокрытия ядерного арсенала и ракетных вооружений.

По сведениям разведывательного управления министерства обороны США (DIA), Пхеньян не намерен полностью отказываться от своей военной ядерной программы.

Эксперты DIA пришли к выводу, что в КНДР ведется работа, направленная на дезинформирование международного сообщества о количестве ядерных боеголовок и ракет, способных нести такие боеголовки, а также числе и типах ядерных установок, которыми располагает Северная Корея.

Ранее американский телеканал NBC сообщал, что спецслужбы США не доверяют властям КНДР и располагают сведениями о продолжении работ на секретных ядерных объектах в этой стране.

На позапрошлой неделе министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что, по его данным, Пхеньян не начал предпринимать шаги по реализации программы ядерного разоружения. Он также отмечал, что более детальные переговоры о денуклеаризации с представителями КНДР еще не начались.

Напомним, сразу после встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына американский президент заявил, что Пхеньян приступает к уничтожению крупнейшего в стране ядерного полигона. Трамп также утверждал, что вскоре после саммита госсекретарь США Майк Помпео и советник президента по нацбезопасности Джон Болтон встретятся с северокорейскими чиновниками, чтобы оговорить детали соглашения о денуклеаризации, которое, по мнению Трампа, было заключено с Ким Чен Ыном. Однако встреча не только не состоялась, но и до сих пор не была назначена.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 21 июня 2018 г.
Мэттис заявил, что в КНДР не приступили к реализации программы ядерного разоружения
// NEWSru.co.il // В мире // 13 июня 2018 г.
Глава Госдепа: процесс разоружения КНДР продолжится до конца каденции Трампа







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 1 июля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018