Теракт в туристическом комплексе в Маниле: десятки раненых

Около полуночи в районе туристического комплекса Resorts World в столице Филиппин были слышны выстрелы и взрывы.

По словам очевидцев, люди выбегали из здания и выпрыгивали из окон.

Телеканал CNN Philippines передал, что вооруженный мужчина в черном, лицо которого было скрыто маской, открыл огонь на втором этаже гостиницы по постояльцам и работникам.

Один из посетителей казино рассказал, что неизвестный мужчина выплеснул на игральный стол горючую жидкость и поджог. В помещении начался пожар.

Известно, что нападавших было несколько.

По информации местных СМИ, 25 человек доставлены в больницы города с ранениями различной степени тяжести. Но, как передают СМИ, число пострадавших может вырасти, так как эвакуация людей из здания еще не закончена. В районе гостиницы продолжается перестрелка между террористами и сотрудниками служб безопасности.

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за это нападение.

В туристическом комплексе Resorts World Manila находятся четыре гостиницы, крупнейшее в стране казино, торговый комплекс, рестораны и кинотеатры. Через дорогу от него находится международный аэропорт.