Президент Вануату подписал документ о признании Иерусалима единой и неделимой столицей Израиля

Президент тихоокеанского островного государства Вануату преподобный Балдуин Лонсдейл подписал в конце мая документ, признающий Иерусалим единой столицей государства Израиль.

Во время подписания Лонсдейл заявил, что Иерусалим всегда был израильской столицей, и что город должен оставаться единым для евреев и для всех остальных.

Как сообщает вануатская газета Daily Post, подписание документа было инициировано Тихоокеанской молитвенной ассамблеей совместно с другими христианскими организациями, и приурочено к Специальному дню молитвы за Вануату.

Подобные документы направлены на подписание и другим лидерам Тихоокеанского региона. Осенью 2017 года планируется представить их Генеральной ассамблее ООН.

Как сообщает газета "Исраэль а-Йом", в беседе с почетным консулом Вануату в Израиле Бени Кобо президент Лонсдейл выразил сожаление по поводу того, что представитель страны в UNESCO воздержался во время голосования по скандальной инициативе, отрицающей связь Иерусалима с еврейским народом. Он также попросил Кобо проверить возможность организации официального визита в Израиль.

Напомним, что на минувшей неделе резолюцию, призывающую правительство официально признать Иерусалим столицей Израиля принял парламент Чехии.





