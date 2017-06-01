1 июня 2017 г.
последняя новость: 14:09
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:09 Трамп намерен объявить о выходе США из Парижского соглашения по климату
13:41 Швейцария взвешивает возможность задержать "военную преступницу" – экс-главу МИД Израиля
13:16 Для получения визы в США начнут требовать информацию об аккаунтах в соцсетях
12:43 Сенат США вызвал для дачи показаний Майкла Флинна и адвоката Трампа Майкла Коэна
11:18 День защиты детей в России: треть россиян оправдывают телесные наказания
10:26 Германский суд отклонил иск General Atomics против сделки по аренде израильских БПЛА Heron
08:51 ЕС и Китай намерены выступить с совместным заявлением, порицающим Трампа
08:43 Пожар на этаноловом заводе в Висконсине: есть сообщения о жертвах
08:28 Дутерте в ответ на критику Челси Клинтон напомнил ей о Монике Левински
08:05 Бои против ИГ на юге Филиппин: в результате ошибочных действий погибли 11 солдат
В мире

Президент Вануату подписал документ о признании Иерусалима единой и неделимой столицей Израиля

время публикации: 07:29 | последнее обновление: 07:31 блог версия для печати фото
Балдуин Лонсдейл
Иерусалим
Президент Вануату подписал документ о признании Иерусалима единой и неделимой столицей Израиля

Президент тихоокеанского островного государства Вануату преподобный Балдуин Лонсдейл подписал в конце мая документ, признающий Иерусалим единой столицей государства Израиль.

Во время подписания Лонсдейл заявил, что Иерусалим всегда был израильской столицей, и что город должен оставаться единым для евреев и для всех остальных.

Как сообщает вануатская газета Daily Post, подписание документа было инициировано Тихоокеанской молитвенной ассамблеей совместно с другими христианскими организациями, и приурочено к Специальному дню молитвы за Вануату.

Подобные документы направлены на подписание и другим лидерам Тихоокеанского региона. Осенью 2017 года планируется представить их Генеральной ассамблее ООН.

Как сообщает газета "Исраэль а-Йом", в беседе с почетным консулом Вануату в Израиле Бени Кобо президент Лонсдейл выразил сожаление по поводу того, что представитель страны в UNESCO воздержался во время голосования по скандальной инициативе, отрицающей связь Иерусалима с еврейским народом. Он также попросил Кобо проверить возможность организации официального визита в Израиль.

Напомним, что на минувшей неделе резолюцию, призывающую правительство официально признать Иерусалим столицей Израиля принял парламент Чехии.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 мая 2017 г.
Премьер-министр Израиля поблагодарил парламент Чехии за поддержку
// NEWSru.co.il // В мире // 23 мая 2017 г.
Парламент Чехии призвал правительство наказать UNESCO за антиизраильскую резолюцию
// NEWSru.co.il // В мире // 30 ноября 2012 г.
Страны, не поддержавшие Палестину при голосовании на Генассамблее ООН. Cписок
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 мая 2012 г.
Премьер-министр Вануату ознакомился с рыбной фермой Ашдода
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 ноября 2011 г.
Президент Палау: арабы предлагали 100 миллионов долларов за голос против Израиля







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 1 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017