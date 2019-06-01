18+
2 июня 2019 г.
последняя новость: 01:12
«Сделку века» могут отложить на следующий век
Революция «гибкой экономики»: кто защитит работника?
История в Деталях, ?32: «Обитель драконов»
Почему после сытного обеда мы все еще бываем голодны?
ТОП-5 продуктов для женского либидо
Самые опасные места на Земле
Что добавить в рацион, чтобы стать моложе
Успенская не может отказаться от мини-юбок
Израильский Кнессет ждет перезагрузка
Бойкот удался и сразу запахло войной
Побег с корабля
Я - военный преступник!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
01:00 Землетрясение на юго-востоке Албании, есть пострадавшие
20:46 Россиян, подающих заявления на визу США, обязали указывать свои аккаунты в соцсетях
19:41 День Иерусалима в Берлине. "Марш Аль-Кудс" и произраильская демонстрация
17:54 Взрывы в Дзержинске: уточненные данные
17:33 На репетиции лондонского парада двое гвардейцев упали в обморок
16:57 Украинская полиция задержала изготовителей поддельного препарата для онкобольных
15:54 В результате взрывов в Дзержинске пострадали десятки человек
13:45 На оборонном предприятии в Нижегородской области прогремел взрыв
12:01 Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон
10:43 ЦТАК: Ким Чен Ын посетил Дворец школьников, вызвав рыдания сотен детей
Загрузка...
В мире

День Иерусалима в Берлине. "Марш Аль-Кудс" и произраильская демонстрация

время публикации: 1 июня 2019 г., 19:41 | последнее обновление: 1 июня 2019 г., 21:13 блог версия для печати фото
День Иерусалима в Берлине. Произраильская демонстрация
День Иерусалима в Берлине. "Марш Аль-Кудс"

В Берлине в субботу, 1 июня, состоялся "Марш Аль-Кудс", приуроченный ко Дню Иерусалима и годовщине исламской революции в Иране.

В преддверии этой акции несколько видных политиков обратились к городским властям с призывом не допустить проведения антиизраильского мероприятия, однако их голоса услышаны не были, пишет Deutsche Welle.

Митинг, устроенный представителями нескольких мусульманских организаций, проходил под лозунгами: "Освободить Газу!" и "Возродить Палестину!". В этой акции участвовали около тысячи активистов.

"Маршу" предшествовала произраильская демонстрация. Она собрала сотни участников, пришедших с израильскими флагами и портретами Дональда Трампа; звучали лозунги: "В Израиль!" и "Превратим ХАМАС в хумус!"

Многие демонстранты покрыли головы кипами, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к еврейской общине Германии, сообщает The Publics Radio.

В этой демонстрации приняли участие посол Израиля в Германии Джереми Иссахаров и министр внутренних дел Берлина Андреас Гайзел. Полиция приняла все возможные меры для того, чтобы разделить про- и антиизраильское мероприятия. О каких-либо серьезных инцидентах во время их проведения не сообщается.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook





  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 2 июня 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019