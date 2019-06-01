День Иерусалима в Берлине. "Марш Аль-Кудс" и произраильская демонстрация

В Берлине в субботу, 1 июня, состоялся "Марш Аль-Кудс", приуроченный ко Дню Иерусалима и годовщине исламской революции в Иране.

В преддверии этой акции несколько видных политиков обратились к городским властям с призывом не допустить проведения антиизраильского мероприятия, однако их голоса услышаны не были, пишет Deutsche Welle.

Митинг, устроенный представителями нескольких мусульманских организаций, проходил под лозунгами: "Освободить Газу!" и "Возродить Палестину!". В этой акции участвовали около тысячи активистов.

"Маршу" предшествовала произраильская демонстрация. Она собрала сотни участников, пришедших с израильскими флагами и портретами Дональда Трампа; звучали лозунги: "В Израиль!" и "Превратим ХАМАС в хумус!"

Многие демонстранты покрыли головы кипами, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к еврейской общине Германии, сообщает The Publics Radio.

В этой демонстрации приняли участие посол Израиля в Германии Джереми Иссахаров и министр внутренних дел Берлина Андреас Гайзел. Полиция приняла все возможные меры для того, чтобы разделить про- и антиизраильское мероприятия. О каких-либо серьезных инцидентах во время их проведения не сообщается.





