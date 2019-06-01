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В мире

На рассмотрение конвента Демпартии в Калифорнии выдвинута серия антиизраильских резолюций

время публикации: 07:10 | последнее обновление: 07:29 блог версия для печати фото
На рассмотрение конвента Демпартии в Калифорнии выдвинута серия антиизраильских резолюций
На рассмотрение конвента Демпартии в Калифорнии выдвинута серия антиизраильских резолюций

Как сообщает телеканал Fox News, в его распоряжение попали черновики нескольких антиизраильских резолюций, которые могут быть выдвинуты на обсуждение в рамках конвента Демократической партии в штате Калифорния.

На текущий момент проекты резолюций рассматриваются партийным комитетом по резолюциям.

Одна из резолюций, выдвинутая обладателем израильского паспорта адвокатом-прогрессивистом Дэвидом Манделем, предлагает возложить на Израиль ответственность за распространение исламофобии в США.

"Израильское правительство приветствовало поддержку со стороны христианских фундаменталистов и ультра-правых, поддерживая их исламофобию и игнорируя их глубоко укорененный антисемитизм. Кульминационным моментом возрождения этого антисемитизма стала массовая стрельба в синагоге Питсбурга", - говорится в резолюции, предлагающей Демпарии бороться с ложным приравниванием борьбы за права палестинцев к антисемитизму.

Среди других резолюций, находящихся на рассмотрении комитета – предложение обязать руководство Демпартии после прихода к власти аннулировать все произраильские шаги, предпринятые администрацией Дональда Трампа (перенос посольства в Иерусалим, признание аннексии Голанских высот), предложение обязать представителей партии, посещающих Израиль, посещать также "палестинские города, деревни и лагеря беженцев в Израиле и на оккупированных территориях".

Еще одна резолюция предлагает "выразить глубокое сожаление по поводу несостоятельного статуса-кво – ракетных обстрелов Израиля из сектора Газы, регулярной бомбардировки и артобстрелов сектора Газы и снайперской стрельбы по невооруженным гражданским лицам на границе сектора, в результате которой с марта 2018 года сотни палестинцев были убиты и тысячи – ранены". Данный документ требует от Израиля и Египта немедленно снять блокаду сектора Газы.

Ожидается, что в конвенте примут участие около 4.000 членов Демократической партии, включая 14 претендентов на президентский пост, таких как Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 2 августа 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 28 июля 2016 г.
WikiLeaks: Демократическая партия США отказалась отмечать День Катастрофы, "еврейский праздник"





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