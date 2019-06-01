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В мире

В Литве почтили память капеллана "батальона смерти" времен Второй мировой

время публикации: 09:58 | последнее обновление: 10:12 блог версия для печати фото
Литовский полицай конвоирует группу евреев, Вильнюс, 1941 год

В муниципалитете литовского города Вилькия, расположенного в 25 км к северо-западу от Каунаса, в конце минувшей недели была открыта мемориальная доска в честь уроженца этого города Зенонаса Игнатавичюса, сообщает Vos Iz Neias.

В 1941 году Игнатавичюс стал капелланом 12-ого батальона литовской вспомогательной полиции, ответственного, по данным Центра Симона Визенталя, за убийство более 15 тысяч евреев на территории Белоруссии.

Эфраим Зурофф, возглавляющий сегодня Центр Симона Визенталя, направил письмо послу Литвы в Израиле, заметив: "Нигде нет никаких указаний на то, что Игнатавичюс выражал какое-либо несогласие с убийством ни в чем не повинных евреев".

По данным газеты Kauno Diena, на церемонии присутствовали по меньшей мере 20 представителей различных подразделений служб безопасности и вооруженных сил Литвы.

В период с 1941 по 1944 год нацистами было сформировано вспомогательных 26 батальонов, как правило, не участвовавших в боевых действиях, но оказывавших содействие в "охране стратегических объектов". В батальонах служили около 13 000 человек. 12-й и 13-й батальоны ответственны за убийство 78 тысяч евреев в Литве и Белоруссии.



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