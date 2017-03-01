В первом обращении к Конгрессу Трамп подтвердил неразрывный союз с Израилем

Вечером во вторник, 28 февраля, президент США Дональд Трамп в первый раз выступил с обращением к палатам Конгресса. К речи президента, обращенной к законодателям, было приковано повышенное внимание: от него ожидали и объединительной риторики, и конкретных разъяснений о том, как он собирается выполнять свои предвыборные обещания.

Полный текст выступления Трампа в Конгрессе опубликован, например, на сайте CNN.

Свою речь президент США начал с упоминания о волне антисемитских угроз и актов вандализма на еврейских кладбищах, заверив, что Америка едина в осуждении "ненависти и зла в любых проявлениях".

В своем выступлении Дональд Трамп напомнил, что он ввел новые санкции в отношении юридических и физических лиц, поддерживающих иранскую программу создания баллистических ракет, отметив, что тем самым был подтвержден "неразрывный союз с государством Израиль". Палестинская проблема в речи Трампа не была упомянута.

Как отмечает NEWSru.com, важнейшими темами выступления Трампа были: иммиграция, здравоохранение и отмена реформы Obamacare, новый налоговый кодекс, затраты на инфраструктурные проекты, борьба с террором.

Говоря о необходимости борьбы с исламским террором, Трамп напомнил о недавних терактах во Франции, в Бельгии, в Германии и других странах мира.

Президент заверил, что намерен добиваться значительного снижения налогов для среднего класса. Трамп сказал о вымывании среднего класса на фоне экспорта рабочих мест за рубеж. Об открытых для иммигрантов и наркотиков границах США. Вскользь упомянул о новой инфраструктуре, о борьбе с наркоманией, помощи матерям и восстановлении городов.

Трамп пообещал оказать содействие родителям для получения пособий при рождении ребенка. Кроме того, Трамп говорил о своем стремлении защитить "чистый воздух и чистую воду" в Америке.

Президент США отчитался о своих первых "40 днях", на создании новых рабочих мест остановился подробно. Он назвал корпорации, с которыми договорился о создании "десятков тысяч" рабочих мест в США, сообщил о сокращении государственных расходов и ограничении лоббирования. Упомянул о строительстве нового трубопровода в Дакоте, а также о том, что отныне изготавливаться трубы будут из американской стали.

Дональд Трамп сообщил о поручениях ведомствам: борьба с преступными картелями и межведомственная координация. "Мы остановим поступление наркотиков в нашу страну", – заверил он. Трамп также обещал программы лечения для наркозависимых.

Об охране границ президент заявил: "Мы поможем безработным и сэкономим миллиарды долларов, обеспечим безопасность американцев". Он призвал восстановить законность и правопорядок. И вскоре "мы начнем строительство замечательной стены" вдоль южной границы, заверил Трамп.

Меры предпринимаются и по защите страны от радикального исламского терроризма, сказал Трамп. Он подчеркнул, что абсолютное большинство обвиненных в терроризме – иммигранты. Нужно предотвратить это: поощрение иммиграции – это не сострадание, а безответственность, указал он. Нельзя допустить, чтобы США стали прибежищем для террористов. Президент пообещал принять новые шаги по обеспечению безопасности.

Оглашая план по борьбе с ИГ, он заявил, что США будут сотрудничать с союзниками, в том числе в мусульманском мире, чтобы стереть это зло с лица Земли.

Агентство Reuters сообщило, что во время речи Трампа доллар потерял весь зафиксированный с начала дня рост по отношению к японской йене. Трамп в это время сказал о назначении нового судьи Верховного суда.

В речи Трампа говорилось и об огромном торговом дефиците и других экономических проблемах. Он призвал оставить позади некоторые разногласия между партиями и помочь перезапустить двигатель американской экономики, в частности, затруднив вывод рабочих мест за рубеж. Обещал снижение налогов для компаний внутри США. Также, по словам президента, он намерен добиваться снижения импортных пошлин на американские товары от других стран. Глава государства заявил, что верит в свободную торговлю, которая должна быть справедливой.

Дональда Трамп также обещал заняться легальной иммиграцией. Он привел примеры стран, которые готовы принимать людей в зависимости от их квалификации. По мнению президента, это позитивная иммиграционная реформа, ориентированная на повышение благосостояния американцев. Он вновь призывал демократов сплотиться в решении этих вопросов с республиканцами.

Кроме того, Трамп призвал Конгресс отменить и заменить закон о реформе здравоохранения – Obamacare. Заменить на реформы, которые снизят затраты и улучшат доступ к медицинским услугам. Заставлять американцев покупать утвержденные страховки не было правильным решением, подчеркивает Трамп. Повысить доступность он хочет путем снижения стоимости страховки. Привел примеры проблем с медицинской реформой. Перечислил ряд принципов реформы: за всеохватность, против раздувания расходов, за снижение цен на лекарства и разрешение американцам покупать страховку в других штатах. Все это должно повысить конкуренцию и снизить затраты.

При аплодисментах республиканская часть конгресса вставала. Многие демократы оставались сидеть.

Затем Трамп перешел от здравоохранения к образованию. Призвал предоставить детям и их родителям свободу выбирать различные формы обучения.

Трамп призвал поддержать сотрудников правоохранительных органов, а также жертв преступлений. Еще одна грань безопасности: нужно обеспечить военных таким оружием, которое позволит "всегда побеждать", сказал он. Президент обещал отменить урезание расходов на оборону и дать больше денег ветеранам. Где на это взять средства – не сказал.

О внешней политике. "Мы решительно поддерживаем NATO", – заявил глава государства. Он напомнил о победе в холодной войне. И о том, что партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства. И они начинают это делать, заверил Трамп. По его словам, он ожидает от союзников "справедливого вклада" в затраты.

Президент заявил, что единственный путь достичь мира – это создать условия для возвращения беженцев в родные страны для их восстановления. Америка хочет мира, и становится другом бывшим врагам, сообщил он.

В конце своего выступления Трамп уверил, что в будущем его выступление в конгрессе вспомнят как день начала новой эры величия США. Часть демократов сразу после речи Трампа покинула зал заседаний.





