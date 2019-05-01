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Прокурор Сан-Диего о теракте в синагоге: убийца не сумел использовать 50 патронов

время публикации: 09:05 | последнее обновление: 09:26 блог версия для печати фото
Джон Т. Эрнест в суде. Сан-Диего, 30 апреля 2019 года
Похороны Лори Гилберт Кей в Сан-Диего, 29 апреля 2019 года
Похороны Лори Гилберт Кей в Сан-Диего, 29 апреля 2019 года

Во вторник, 30 апреля, 19-летний Джон Т. Эрнест, задержанный по подозрению в вооруженном нападении на людей в синагоге движения ХАБАД в городке Пауэй, на окраине Сан-Диего (штат Калифорния, США), впервые предстал перед судом.

Жертвой теракта стала 60-летняя Лори Гилберт Кей. Ранения получили 57-летний раввин Исроэль Голдстейн, 8-летняя Ноя Дахан и ее 31-летний дядя Альмог Перец (израильтяне, проживавшие ранее в Сдероте).

Находясь в окружном суде Сан-Диего, Эрнест отказался от своего права на быстрое предварительное слушание. Он также отказался признать свою вину в убийстве и покушении на убийство. Не признал он и свою вину в поджоге мечети в калифорнийском городе Эскондидо в марте этого года (хотя ранее в соцсетях брал на себя ответственность за этот инцидент). Судья, в свою очередь, отказался освободить обвиняемого под залог "в связи с тем, что он представляет чрезвычайную угрозу общественной безопасности".

Во время первого судебного заседания представитель прокуратуры сообщил, что из полуавтоматической винтовки AR-15, найденной на переднем пассажирском кресле в автомобиле Джона Эрнеста, на месте преступления были выпущены не менее восьми пуль (свидетели говорили о примерно десяти выстрелах). При этом было отмечено, что у Эрнеста были найдены еще пять магазинов по 10 патронов.

Эксперты полагают, что, скорее всего, винтовку заклинило при попытке быстро сменить магазин (это часто происходит с неопытными стрелками). Впрочем, окончательный вывод по поводу того, почему оружие оказалось неисправным, пока не сделан.

После того, как винтовку заклинило, Джон Эрнест побежал к своему автомобилю. Его преследовали несколько человек, один из которых, сотрудник пограничной полиции Джонатан Моралес, стрелял в преступника, но промахнулся, две пули попали в машину.

На суде окружной прокурор Сан-Диего Саммер Стефан заявила, что Джон Эрнест приобрел оружие на законных основаниях. Она также отметила, что 27 апреля, когда обвиняемый пришел вооруженным в синагогу города Пауэй, на лице у него были солнцезащитные очки, на нем был тактический жилет, в карманах которого лежали пять заряженных магазинов по 10 патронов в каждом.

Что известно о Джоне Эрнесте

В полиции отмечают, что никогда ранее Эрнест не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Джон Эрнест опубликовал в социальных сетях открытое письмо антисемитского содержания, в котором было сказано, что он вдохновлен массовым убийством мусульман в новозеландском Крайстчерче. 28-летний австралиец Брентон Таррант, убивший 50 мусульман в мечетях новозеландского города Крайстчерч, судя по всему, был человеком, которому подражал 19-летний Джон Эрнест.

Для нападения Эрнест выбрал штурмовую полуавтоматическую винтовку AR-15. Такую же винтовку использовал Таррант. Кроме того, в социальных сетях Эрнест высказывался в поддержку действий убийцы мусульман в Новой Зеландии. За несколько часов до нападения на синагогу Эрнест опубликовал на сайте объявлений 8chan антисемитский "манифест", в котором восхвалял своего кумира-убийцу. При этом он давал ссылку на свою страницу в Facebook, обещая "начать вскоре прямую трансляцию". В этом Эрнест тоже подражал Тарранту.

Помимо прочего, Эрнест заявлял, что ненавидит и евреев, и мусульман. В своей публикации он взял на себя ответственность за поджог в мечети в калифорнийском городе Эскондидо в марте этого года.

Стремление к копированию действий Тарранта подвело калифорнийского убийцу: у него не было опыта стрельбы из винтовки AR-15. Во время нападения на синагогу произошел сбой, и Эрнест сбежал с места преступления.

Теракте в синагоге городка Пауэй

В субботу, 27 апреля, в 11:23 по местному времени во время празднования последнего дня Песаха в синагоге движения ХАБАД в городке Пауэй, на окраине Сан-Диего (штат Калифорния, США) 19-летний Джон Эрнест открыл огонь по людям, убив женщину и ранив трех человек. В момент нападения в синагоге находились около 100 человек, в том числе дети.

Убийца был вооружен штурмовой винтовкой AR-15. По словам свидетелей, убийца произвел не менее 10 выстрелов, после чего винтовку заклинило.

Эрнест выбежал из синагоги, сел в автомобиль и уехал. Позже в его автомобиле нашли следы от двух пуль, выпущенных сотрудником пограничной полиции.

Подозреваемый скрылся с места преступления, выехал на трассу №15, но затем сам позвонил в полицию, сообщил о стрельбе и о том, где находится, а позже сдался прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.

В машине задержанного была найдена винтовка, которая была орудием преступления.

57-летний раввин Исроэль Голдстейн, получивший ранение во время вооруженного нападения, на следующий день рассказал о происшедшем во время пресс-конференции, показанной телеканалом NBC San Diego в передаче "Today". Раввин Голдстейн заявил, что нападение было актом террора. По его словам, в праздничный последний день Песаха он шел в банкетный зал, когда услышал "сильный грохот". Обернувшись, он оказался лицом к лицу с 19-летним Джоном Эрнестом, в руках которого была винтовка и который сразу же выстрелил в раввина. Пуля попала в кисти рук, которыми раввин инстинктивно пытался закрыться. В итоге он потерял указательный палец правой руки.

Исроэль Голдстейн называет стрелявшего "террористом-убийцей" и говорит, что поначалу не понял, что ранен. Он увидел группу детей в банкетном зале, среди которых была и его внучка, и бросился к ним, чтобы как можно скорей вывести их на улицу. Уже потом Голдстейн заметил ранение и прикрыл руки платком, чтобы не пугать детей и остановить кровь.

Он отмечает, что убийца был в темных очках. "Я не видел его глаз, не видел его душу", – рассказал раввин в интервью NBC San Diego.

Голдстейн говорит, что образ убийцы с винтовкой в руках навсегда останется в его памяти, а ранение будет напоминать не только о том, насколько уязвим человек, но о том, какой героизм проявили люди в этой ситуации. "Каждый должен сделать шаг вперед и сделать что-то перед лицом террора", – считает он.

По оценке Голдстейна, нападение могло иметь гораздо худшие последствия, если бы оружие убийцы "благодаря чуду не заклинило".

В этот момент один из посетителей синагоги, Оскар Стюарт, попытался задержать убийцу, но Эрнесту удалось скрыться.

Огонь по автомобилю убийцы открыл оказавшийся на месте происшествия сотрудник пограничной полиции Джонатан Моралес, который с недавних пор стал посещать синагогу, узнав о своих еврейских корнях.

"Террор не победит", – заявил раввин Исроэль Голдстейн, отметивший, что американцы не могут смириться "с бессмысленной ненавистью антисемитов".

Голдстейн рассказал, что президент США Дональд Трамп позвонил ему и выразил соболезнования от лица государства, они беседовали 10-15 минут.

В результате нападения была убита 60-летняя Лори Гилберт Кей, пришедшая в синагогу вместе с мужем, чтобы прочитать молитву в память о недавно умершей матери.

Некоторые свидетели говорят, что Лори заслонила собой Голдстейна. Раввин сказал: "Она погибла, защищая всех нас". Он отметил, что был знаком с Лори более 30 лет.



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