Теракт на Манхэттене: что известно о жертвах и террористе

Во вторник, 31 октября, в день празднования Хэллоуина, недалеко от Всемирного торгового центра в Нью-Йорке грузовик выехал на велодорожку, проложенную вдоль Гудзона, сбивая велосипедистов и пешеходов. После того, как грузовой автомобиль врезался в школьный автобус, террорист с пистолетами в руках выскочил из машины и с криком "Аллах Акбар" бросился на людей. Полицейский открыл огонь по нападавшему и ранил его в живот.

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В результате теракта погибли не менее восьми человек, в их числе пять граждан Аргентины и один гражданин Бельгии. 11 человек получили ранения и травмы, среди пострадавших не менее двух детей. Сведений об израильтянах среди убитых или раненых не поступало.

Среди погибших пятеро были туристами из Аргентины, которые приехали в Нью-Йорк на празднование 30-летия окончания школы. Все они были выпускниками Политехнической школы в Росарио 1987 года. МИД Аргентины опубликовал имена погибших: Эрнан Диего Мендоса, Диего Энрике Анджелини, Алехандро Дамьян Пагньюкко, Эрнан Ферручи и Ариэль Эрлих (известный бизнесмен, организатор этой поездки).

Еще один аргентинец Мартин Людовико Марро получил травмы, но выжил (известно, что он проживал в последнее время в Массачусетсе, США).

МИД Бельгии подтвердил гибель одного бельгийца. Сообщается также, что в больницы с ранениями разной степени тяжести доставлены трое граждан этой страны.

Террорист госпитализирован в критическом состоянии.

По данным NBC News, в арендованном автомобиле он оставил записку, в которой сказано, что теракт был совершен от имени "Исламского государства".

В ходе расследования выяснилось, что террорист был вооружен пистолетом для пейнтбола и духовым пистолетом, стреляющим пластиковыми пулями.

Террорист из Узбекистана

Личность террориста установлена. Это 29-летний Сейфулло (Сейфулла) Саипов, прибывший в США в 2010 году.

Как пишет The New York Times, Саипов прилетел из Ташкента и поначалу поселился в Огайо, где жил вместе с семьей других выходцев из Узбекистана, английским языком владел слабо.

Затем он отправился в Форт-Майерс (штат Флорида), где устроился на работу водителем грузовика. Его знакомые говорят, что в то время Саипов был рад, что перебрался в Америку, и не демонстрировал никакой враждебности по отношению к американцам.

Позже Саипов переехал в Нью-Джерси и поселился в городе Патерсон. Зарабатывал как водитель такси Uber.

Источник в правоохранительных органах подтвердил на условиях анонимности, что Сейфулло Саипов получил green card и имел лицензию водителя Uber.

В компании Uber сообщили, что он успешно прошел проверку системы безопасности, а также о том, что в настоящее время его лицензия аннулирована.

Судя по имеющейся информации, за время работы в Uber на Саипова не было подано ни одной жалобы.

Для теракта он использовал грузовик Toyota, арендованный в Пассаике.

Известно, что Сейфулло Саипов вызывали на допросы в связи с неким расследованием по поводу деятельности группы исламистов, прибывших в США из Средней Азии. Однако непонятно, проходил ли он по делу в качестве подозреваемого или свидетеля.

Американские СМИ публикуют его фотографию, сделанную в исправительном учреждении в Сент-Чарльз (штат Миссури). Но в связи с чем там находился Саипов, пока неясно.

Телеканал NBC проинтервьюировал соседей Саипова, которые рассказали, что он был приветливым, спокойным и скромным человеком. Также стало известно, что у него есть жена и двое маленьких детей.

Расследование теракта на Манхэттене ведет ФБР. В ведомстве отказываются давать какие-либо комментарии по поводу личности террориста.

В квартире, арендованной Саиповым в Патерсоне, был проведен обыск.

Сайт газеты New York Post опубликовал имя сотрудника полиции, который нейтрализовал террориста. Это 28-летний Райан Нэш из Медфорда (Лонг-Айленд). Полицейский Первого округа полиции Нью-Йорка Райан Нэш дежурил в районе Чеймберс и Вест-стрит, недалеко от школы Stuyvesant, когда автофургон Toyota начал давить людей на велодорожке вдоль Гудзона, а затем врезался в школьный автобус. Когда из машины выскочил мужчина с двумя пистолетами в руках и бросился на людей с криками "Аллах Акбар", Нэш открыл огонь на поражение и ранил террориста в живот. Полицейский в результате этого инцидента серьезно не пострадал. Но ему потребовалась медицинская помощь в связи с жалобой на звон в ушах. Известно, что Райан Нэш работает в полиции более пяти лет и участвовал более чем в 50 арестах.





