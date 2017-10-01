Теракт на железнодорожном вокзале в Марселе

В воскресенье, 1 октября, на железнодорожном вокзале Сен-Шарль в Марселе вооруженный ножом мужчина убил двух человек. Нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности.

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По информации сайта Le Parisien, на железнодорожной платформе вокзала вооруженный мужчина успел ударить ножом нескольких человек до того, как был застрелен сотрудниками службы безопасности. По крайней мере два человека скончались от полученных травм.

По словам свидетелей, нападавший, нанося удары ножом пассажирам, кричал: "Аллах Акбар!".

Служба скорой помощи сообщила, что жертвами нападавшего стали две женщины.

Le Parisien отмечает, что за безопасность на железнодорожном вокзале в Марселе отвечают военнослужащие, привлеченные для охраны общественных мест в рамках антитеррористической операции "Сентель".

Все пассажиры и работники вокзала эвакуированы. Власти Марселя обратились к местным жителям с просьбой не приближаться к месту происшествия.

В Марсель выехал министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

Прокуратура Марселя сообщила, что в качестве главной версии рассматривается версия теракта.





