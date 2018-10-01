В понедельник, 1 октября, на 95-м году жизни в своем доме на юге Франции умер Шарль Азнавур, сообщает агентство France Presse.

До недавнего времени Азнавур продолжал выступать с концертами. В течение последнего года он тяжело болел, в апреле из-за плохого состояния здоровья был вынужден отменить концерт в Санкт-Петербурге. Незадолго до кончины Азнавур вернулся из турне по Японии, где был вынужден отменить несколько концертов из-за перелома руки.

Шарль Азнавур: 1924-2018. Фотогалерея

Шарль Азнавур (Шанур Варинаг Азнавурян) родился 22 мая 1924 года в Париже, в семье этнических армян, эмигрантов из Грузии, приехавших во Францию в 1922 году. Учился в детской артистической школе, а позже – в центральной школе TSF (Париж). С 9 лет пел и играл на сцене, уже в 1936 году дебютировал в кино.

Первоначально Азнавур выступал в дуэте с композитором Пьером Рошом. Обоих заметила Эдит Пиаф, и в 1946 году Азнавур и Рош приняли участие в её турне по Франции и США. С этого времени начинается профессиональная карьера Азнавура как шансонье. Однако решительный прорыв на музыкальный олимп произошёл в 1956 году, после удачных концертов в Касабланке и Париже, где в известном зале "Олимпия" он долгое время выступал трижды в день.

В начале 1960-х годов Азнавур дал концерты в нью-йоркских залах Carnegie Hall и Ambassador Hotel, а позже на фирме Фрэнка Синатры Reprise Records выпустил свой первый американский альбом.

Азнавуром написано более тысячи песен, исполнявшихся им самим, а также Рэем Чарльзом, Бобом Диланом, Лайзой Миннелли, Хулио Иглесиасом и другими. Азнавур выступал в дуэте с Фрэнком Синатрой, Селин Дион, Л. Паваротти, П. Доминго, П. Каас, Л. Миннелли, Э. Сегара.

В числе всемирно известных песен Азнавура – "Богема", "Мама", "Вечная любовь", "Немодные радости", "Молодость", "Вчера ещё", "Изабелла", "Она", "Как говорят", "Аве Мария", "Нет, я ничего не забыл", "Я уже представлял", "Потому что", "Две гитары", "Унеси меня", "Надо уметь", "Умереть за любовь" и др.

За 80 лет на сцене певец продал свыше 100 миллионов альбомов. Азнавур также сделал прекрасную актерскую карьеру, снявшись в более, чем 60-ти фильмах.

Однако Шарль Азнавур известен не только как человек искусства, но также как общественный и политический деятель. В частности, он посещал Израиль не только как певец (в ноябре 2013-го, марте 2014-го и октябре 2017-го), но и как посол Армении в Швейцарии и постоянный представитель Армении в женевском филиале ООН.

Менее года назад на торжественной церемонии в Иерусалиме президент Израиля Реувен Ривлин вручил Шарлю Азнавуру медаль Рауля Валленберга "За героические действия во время Холокоста". На церемонии также присутствовал сын Шарля Азнавура, Николас. Еще одна медаль была передана сестре певца, Аиде, которая не смогла прилететь в Израиль.

В годы Второй мировой войны семья Азнавура была тесно связана с группой сопротивления Мисака Манушяна. Они, рискую собственными жизнями, прятали в своей квартире в Париже армян, евреев и всех тех, кого преследовали нацисты. Инициатором награждения Шарля Азнавура и его сестры Аиды был израильский профессор Яир Аурон, специалист в области истории Холокоста.

Во время визита в Израиль в 2013 году Шарль Азнавур говорил на пресс-конференции: "Мы, армяне и евреи, пережили столько трагедий, что если бы наши народы не любили жизнь, мы бы давно исчезли... Я знаю, что мы рождаемся, чтобы умереть, но до тех пор нужно жить в полную силу. Мной движет жажда жизни".





