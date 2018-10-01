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Землетрясение в Индонезии: более 1200 погибших, число жертв может исчисляться тысячами

время публикации: 05:56 | последнее обновление: 06:02 блог версия для печати фото
Землетрясение в Индонезии: число жертв может исчисляться тысячами
Выжившие жители Палу, лишившиеся жилья
Выжившие жители Палу, лишившиеся жилья
ВСЕ ФОТО

По состоянию на 1 октября, власти Индонезии подтверждают гибель не менее 1203 человек в результате сильного землетрясения, происшедшего 28 сентября около побережья острова Сулавеси, а также последовавшего за ним цунами. Эти сведения распространил Штаб национальной полиции Индонезии, сообщают NewsHub и Straits Times.

Число жертв продолжает расти по мере расчистки завалов. Некоторые прибрежные населенные пункты разрушены полностью, и поисковые работы в них только начинаются. В больницах находятся более тысячи пострадавших.

Наиболее значительны разрушения в городе Палу, прибрежные районы которого перенесли удар цунами с высотой волны около двух метров. В этом городе проживали около 350 тысяч человек. Но разрушены и многие населенные пункты к северу от Палу, в районе Донггала, где также проживали около 300 тысяч человек.

По оценке местных властей, число жертв будет исчисляться тысячами.

Магнитуда землетрясения, как сообщала Геологическая служба США (USGS), составляла 7,5. Эпицентр располагался примерно в 80 км северней города Палу. Очаг залегал на глубине 10 километров. После первых сильных подземных толчков последовала серия повторных – магнитудой до 6,1.

В июле-августе этого года жертвами землетрясений на острове Ломбок стали не менее 555 человек, около 1500 получили ранения и травмы.

Самое мощное землетрясение за последние годы произошло в Индонезии 27 мая 2006, тогда погибли около 5.100 человек. Пострадала Индонезия и в результате самого разрушительного землетрясения этого века, происшедшего в Южной Азии 26 декабря 2004-го, жертвами которого стали около 240.000 человек.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.



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Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 800 человек





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