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В мире

Умер Ричард Андерсон, звезда одного из первых фильмов о супергероях

время публикации: 16:58 | последнее обновление: 17:05 блог версия для печати

31 августа в Калифорнии, в возрасте 91 года, скончался актер Ричард Андерсон, звезда культовых сериалов 70-х годов "Человек на шесть миллионов долларов" и "Бионическая женщина". Смерть наступила в результате естественных причин.

Сериал "Человек на шесть миллионов долларов" (1973), в котором Андерсон сыграл Оскара Голдмена, вошел в историю мирового кинематографа, став предтечей многочисленных фильмов о супергероях.

Кроме того, актер, обладавший эффектной внешностью, сыграл в большом количестве заметных детективных картин и сериалов, среди которых "Коломбо", "Великий сыщик", "ФБР" и т.д.

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