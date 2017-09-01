Умер Ричард Андерсон, звезда одного из первых фильмов о супергероях

31 августа в Калифорнии, в возрасте 91 года, скончался актер Ричард Андерсон, звезда культовых сериалов 70-х годов "Человек на шесть миллионов долларов" и "Бионическая женщина". Смерть наступила в результате естественных причин.

Сериал "Человек на шесть миллионов долларов" (1973), в котором Андерсон сыграл Оскара Голдмена, вошел в историю мирового кинематографа, став предтечей многочисленных фильмов о супергероях.

Кроме того, актер, обладавший эффектной внешностью, сыграл в большом количестве заметных детективных картин и сериалов, среди которых "Коломбо", "Великий сыщик", "ФБР" и т.д.