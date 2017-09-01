26-летний мужчина отказался от секса, чтобы не показывать партнерам свою лысину

25-летний Майк Бьют, житель Сандерленда, настолько стыдился своего раннего облысения, что три года не снимал с головы бандану и отказывался от секса, опасаясь, что партнер узнает его "тайну".

По словам Майка, осознание того, что он лысеет, полностью изменило его жизнь. Он уволился с круизного судна, где работал, и устроился в ресторан только потому, что форменная одежда позволяла ему носить головной убор. Кроме того, он перестал встречаться с друзьями и ходить на свидания.

Чтобы вернуть себе уверенность, молодой человек истратил на пересадку волос сумму, которую газета Daily Mail назвала "ошеломляющей" – 6 тысяч фунтов. Хирурги произвели "ювелирную" операцию, пересадив молодому человеку около 2500 графтов – полосок ткани, каждая из которых содержит несколько волосяных фолликулов – с затылочной области в "проблемную" зону надо лбом.

При этом сам Бьют нисколько не жалеет о потраченных деньгах, считая, что это разумная плата за внимание к нему со стороны мужчин и женщин.





