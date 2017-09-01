1 сентября крупнейший из астероидов пролетит на потенциально опасном расстоянии от Земли

В пятницу, 1 сентября, на потенциально опасном расстоянии от Земли (минимальное удаление около 7 миллионов километров) пролетит астероид Florence диаметром 4,4 км, сообщает NASA. Отмечается, что речь идет о крупнейшем из приближавшихся к Земле астероидов за всю историю наблюдений, начатых в 1998 году.

Напомним, что космический объект считается потенциально опасным, если он пересекает орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 а.е. (примерно 19,5 расстояний от Земли до Луны, 7,5 млн км), и его диаметр превышает 100-150 метров. Объекты таких размеров достаточно крупны, чтобы вызвать беспрецедентные разрушения на суше или огромное цунами в случае падения в океан.

По оценке ученых, тем не менее, вероятность нанесения какого-либо ущерба Земле астероидом Florence близка к нулю.

В июле 2006 года астероид 2004 XP14 пролетал на удалении 1,1 расстояний от Земли до Луны. Этот "рекорд" последних лет будет побит в августе 2027 года, когда мимо Земли на удалении "одна лунная дистанция" будет пролетать астероид 1999 AN10.