1 сентября 2017 г.
Умер бесстрашный актер
Ирина Шейк прячет лицо
Некоторые делают ЭТО быстрее
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
05:53 1 сентября крупнейший из астероидов пролетит на потенциально опасном расстоянии от Земли
03:53 Задержаны жители Таганрога, продавшие человека на органы
02:50 Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной вступило в силу в полном объеме
02:23 СМИ: в крови экс-сенатора Умара Джабраилова обнаружены следы наркотиков
01:00 Певец Александр Ермак арестован в Москве за жестокое убийство
22:15 Папа Римский и раввины обсудили совместную борьбу с исламским экстремизмом
21:48 Около берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
21:24 На окраине Парижа открывается парк для нудистов: вуайеристам вход запрещен
20:34 Глава польского туризма уволен с поста: он не хочет показывать Освенцим журналистам
20:19 Генконсульство РФ в Сан-Франциско закрывается по требованию США
В мире

1 сентября крупнейший из астероидов пролетит на потенциально опасном расстоянии от Земли

время публикации: 05:53 | последнее обновление: 05:53 блог версия для печати фото

В пятницу, 1 сентября, на потенциально опасном расстоянии от Земли (минимальное удаление около 7 миллионов километров) пролетит астероид Florence диаметром 4,4 км, сообщает NASA. Отмечается, что речь идет о крупнейшем из приближавшихся к Земле астероидов за всю историю наблюдений, начатых в 1998 году.

Напомним, что космический объект считается потенциально опасным, если он пересекает орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 а.е. (примерно 19,5 расстояний от Земли до Луны, 7,5 млн км), и его диаметр превышает 100-150 метров. Объекты таких размеров достаточно крупны, чтобы вызвать беспрецедентные разрушения на суше или огромное цунами в случае падения в океан.

По оценке ученых, тем не менее, вероятность нанесения какого-либо ущерба Земле астероидом Florence близка к нулю.

В июле 2006 года астероид 2004 XP14 пролетал на удалении 1,1 расстояний от Земли до Луны. Этот "рекорд" последних лет будет побит в августе 2027 года, когда мимо Земли на удалении "одна лунная дистанция" будет пролетать астероид 1999 AN10.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 6 ноября 2016 г.
В NASA создали систему раннего предупреждения об астероидной опасности
// NEWSru.co.il // В мире // 9 сентября 2016 г.
NASA запустило зонд к самому потенциально опасному для Земли астероиду
// NEWSru.co.il // В мире // 20 октября 2015 г.
В день празднования Хэллоуина рядом с Землей пролетит гигантский астероид
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июля 2015 г.
Сегодня на потенциально опасном расстоянии от Земли пролетит "платиновый" астероид
// NEWSru.co.il // В мире // 14 мая 2015 г.
14 мая с Землей сблизится крупнейший из известных околоземных астероидов
// NEWSru.co.il // В мире // 26 марта 2015 г.
27 марта астероид диаметром 1 км пролетит на "потенциально опасном" расстоянии от Земли
// NEWSru.co.il // В мире // 4 января 2015 г.
26 января к Земле приблизится потенциально опасный астероид диаметром до 1 км







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 1 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017