СМИ: в крови экс-сенатора Умара Джабраилова обнаружены следы наркотиков

Медосвидетельствование показало, что бывший член Совета Федерации, бизнесмен Умар Джабраилов во время стрельбы в гостинице Four Seasons в центре Москвы находился под действием наркотиков. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"У.Джабраилов был направлен на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Со слов врачей, тест на наркотическое опьянение дал положительный результат", – сказал собеседник агентства.

Умар Джабраилов была задержан в ночь на 30 августа. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "по предварительным данным, Джабраилов выстрелил несколько раз из наградного пистолета в потолок". В результате инцидента никто не пострадал.

Позднее бизнесмен был отпущен под подписку о невыезде.

По факту стрельбы полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство". Джабраилов имеет статус подозреваемого, отметил собеседник агентства.

Умар Джабраилов. Краткая справка

Умар Алиевич Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном. Окончил пушно-меховой техникум в Москве, затем с 1977 по 1979 служил в Советской армии – в ракетных войсках стратегического назначения. В 1985 году окончил МГИМО по специальности "международные экономические отношения".

В 1986-1988 гг. – лаборант МГИМО, с 1989 по 1992 год работал представителем западных компаний в Москве. С декабря 1992 года – владелец фирмы "Данако", с 1997 года был президентом ООО "Группа Плаза". В 2000 году участвовал в выборах президента РФ, занял последнее место, набрав 0,1% голосов.

Занимался банковским и строительным бизнесом.

В 2004-2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. Был членом российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

В свое время Умара Джабраилова обвиняли в причастности к убийству американского бизнесмена Пола Тейтума, погибшего в Москве в 1996 году, и в причастности к покушению на вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе в 2002 году. Джабраилов отверг обвинения в свой адрес, его причастность к преступлениям не была доказана.

Является председателем попечительского совета Московского музея современного искусства, руководит основанной им Ассоциацией предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".