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В мире

Из-за селя в Кабардино-Балкарии застряли сотни иностранцев

время публикации: 13:19 | последнее обновление: 13:42 блог версия для печати фото
Приэльбрусье

В ночь на 1 сентября в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии около населенного пункта Эльбрус со склона ущелья Адыл-Су сошел сель. Как сообщает РИА Новости, в результате стихийного бедствия в горах застряли более 500 человек, в их числе 133 иностранца.

Кроме россиян заблокированными оказались представители 14 стран, в том числе США, Германии, Китая, Польши, Словении и Малайзии, передает РИА Новости.

ТАСС приводит другие данные: 7,7 тысяч человек отрезаны от внешнего мира, в их числе около 260 иностранцев.

В настоящее время от внешнего мира отрезаны не менее 27 туристических баз и альпинистских лагерей.

Поврежден газопровод, без газоснабжения остаются населенные пункты Верхний Баксан, Нейтрино, Эльбрус, Терскол и Тегенекли, передает республиканское информационное агентство Кабардино-Балкария. Перекрыта федеральная автодорога Прохладный-Азау.

Не менее трех человек считаются пропавшими без вести. В их числе глава администрации поселка Эльбрус Мусса Джаппуев, который, узнав об угрозе схода селя, первым прибыл на место ЧС, пишет сайт "Кавказ Сегодня". По свидетельству очевидцев, его машина упала в реку в момент обвала дороги, а затем ее унесло течением.

Проводится масштабная спасательная операция.

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