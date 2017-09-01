Певец Александр Ермак арестован в Москве за жестокое убийство

Российский певец Александр Ермак (настоящее имя – Александр Чураков) арестован в Москве за жестокое убийство своего знакомого.

"Александр Чураков арестован за убийство своего знакомого в квартире на Хорошевском шоссе", – сообщил ТАСС в четверг, 31 августа, источник в правоохранительных органах.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, в ночь на 24 августа в квартире на Хорошевском шоссе произошел конфликт между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

"Во время ссоры обвиняемый нанес своему 45-летнему знакомому не менее 17 ударов ножом, после чего скрылся с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте", – сказала представитель СК.

"В ходе допроса мужчина признал свою вину полностью. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавила Иванова.