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Пользователи Facebook сообщают о проблемах социальной сети

время публикации: 11:42 | последнее обновление: 11:42 блог версия для печати фото
Пользователи Facebook сообщают о проблемах социальной сети

Миллионы пользователей социальной сети Facebook в течение последних нескольких недель сообщают о проблемах с доступом, публикациями и комментариями – как при входе через facebook.com, так и при входе с помощью приложения для смартфонов. Об этом пишут многие СМИ.

Редакция NEWSru.co.il также получает уведомления от читателей о невозможности войти на свою страницу или на страницу нашего сайта в этой соцсети, о невозможности опубликовать текст, фотографии или видеозаписи, о некорректном отображении публикаций, о невозможности пользоваться мессенджером и т.д.

Проблемы эти решаются администрацией Facebook, но появляются вновь. 1 сентября зафиксированы новые сбои.

Отметим, что проблемы Facebook возникли на фоне объявления администрации этой соцсети об усилении борьбы с фальшивыми сообщениями (fake news) и введении новых ограничений на публикации.

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